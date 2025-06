Honor Magic V5, nuovo foldable avvistato su Geekbench

A quanto pare il produttore tech Honor è già al lavoro per realizzare il suo nuovo smartphone pieghevole. Ci stiamo riferendo al prossimo Honor Magic V5. Quest’ultimo, in particolare, è stato avvistato in queste ore sul noto portale di benchmark Geekbench, rivelandoci in parte alcune delle sue caratteristiche principali. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Honor Magic V5, il nuovo foldable di Honor passa dal portale Geekbench

Nel corso delle ultime ore il prossimo smartphone pieghevole di Honor è stato avvistato in rete sul noto portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Honor Magic V5, il quale è stato registrato con il numero di modello MHG-AN00. La prima cosa che ci ha rivelato il portale sono ovviamente i punteggi ottenuti.

Il nuovo foldable di casa Honor, in particolare, ha totalizzato 3052 punti in single core e 9165 punti in multi core. La cosa però più interessante rivelate dal portale sono alcune delle presunte specifiche tecniche. Secondo quanto riportato su Geekbench, dunque, il prossimo foldable di Honor sarà alimentato da un processore estremamente potente.

Sembra che si tratti del noto soc Snapdragon 8 Elite, più precisamente nella sua versione denominata Leading Edition. Quest’ultima è già stata avvistata su altri smartphone dell’azienda, tra cui lo scorso Honor GT Pro, e si caratterizza per la presenza di due prime core da 4.47Ghz contro i due prime core da 4.32GHz presenti solitamente sulla versione standard.

Ci troviamo quindi di fronte ad un processore estremamente potente. Stando a quanto riportato su Geekbench, poi, questo smartphone potrà contare sulla presenza di tagli di memoria con fino a 16 GB di memoria RAM. Il portale ci ha infine rivelato la versione del sistema operativo che troveremo a bordo. Si tratta dell’ultima release rilasciata da Big G, ovvero Android 15, con l’interfaccia utente personalizzata ovviamente da Honor.