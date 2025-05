Android Auto cambia rotta: via le immagini durante la guida

Google sta rivoluzionando l’esperienza di intrattenimento nei veicoli. Durante il Google I/O 2025 è infatti emersa una novità che promette di modificare il rapporto tra sicurezza stradale e contenuti digitali. Android Auto e AndroidAutomotive, due delle piattaforme più utilizzate, si preparano ora ad accogliere le app di streaming video. Ma vi è però un’importante limitazione, in quanto video verranno bloccati non appena l’auto entrerà in marcia. Il sistema però continuerà a trasmettere soltanto l’audio, garantendo così l’accesso a podcast, interviste, documentari o qualsiasi contenuto che non richieda necessariamente un supporto visivo.

Android Auto: un compromesso ragionato tra sicurezza e accessibilità

Questa nuova funzionalità non è ancora disponibile, ma Google ha mostrato un’anteprima della sua attivazione. Insomma, una volta che il cambio automatico viene spostato dalla posizione “park” a “drive”, il video si interrompe all’istante. Anche fermandosi al semaforo, quindi in condizioni statiche ma con il motore acceso, l’utente non potrà accedere al contenuto multimediale.

Per far ripartire la riproduzione visiva sarà necessario tornare in posizione di parcheggio. Anche se l’azienda non ha ancora spiegato nel dettaglio il funzionamento tecnico, tale comportamento risulta essere molto coerente con una filosofia improntata alla massima prudenza.

Android Automotive, il sistema operativo integrato in molti veicoli di nuova generazione, già consente l’uso di app video quando il mezzo è fermo. Con questa nuova modalità, però, si accede ad un’opportunità più flessibile. In quanto nei contenuti dove il video è secondario, come nel caso dei podcast pubblicati su YouTube, l’accesso all’audio diventa sufficiente e funzionale.

Si tratta di una soluzione pensata anche per chi si sposta spesso, ma che non vuole rinunciare all’informazione o all’intrattenimento. Anche Android Auto, la versione che utilizza lo smartphone come fonte e lo schermo dell’auto come interfaccia, beneficerà presto di questa novità. Al momento non è stata fornita una data ufficiale, ma Google ha lasciato intendere che il rilascio non tarderà. La frase “disponibile presto” fa ben sperare in un’implementazione definitiva entro pochi mesi.