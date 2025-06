Xiaomi Mi Flip 2 potrebbe rubare la scena a Samsung Galaxy Z Flip 7

La concorrenza nel mercato dei pieghevoli si fa sempre più serrata, e stavolta a lanciare la sfida è Xiaomi, che sarebbe pronta a svelare Mix Flip 2 già a fine giugno, in netto anticipo rispetto al Galaxy Z Flip7, atteso per luglio.

Xiaomi accelera, Samsung resta in attesa

Secondo quanto riportato da fonti cinesi considerate affidabili, tra cui il leaker Smart Pikachu, Xiaomi si prepara a presentare non uno ma ben tre dispositivi: Mix Flip 2, Redmi K80 Extreme Edition e un tablet da gaming targato Redmi. Tra questi, è proprio il nuovo pieghevole Mix Flip a catturare l’attenzione, anche per via del timing strategico del lancio.

Samsung, dal canto suo, sembra puntare sempre meno sull’innovazione per i suoi nuovi pieghevoli, affidandosi piuttosto alla forza del brand e alla solidità della gamma Galaxy Z. Un approccio che, in un contesto in cui i competitor accorciano le distanze, potrebbe rivelarsi rischioso.

Caratteristiche tecniche a confronto

Il prossimo Xiaomi Mix Flip 2 dovrebbe presentarsi con uno spessore di appena 7,66 mm da aperto e un peso contenuto in 190 grammi. Il dispositivo potrà contare su un display da 6,85″ di ampiezza e soprattutto sulla tecnologia OLED, oltre alla risoluzione in fullHD+. Per quanto concerne l’autonomia invece, non mancheranno la ricarica superveloce a 67W e una capienza da 5.100 mAh. Il processore sarà il famigerato Snapdragon 8 Elite.

Il Galaxy Z Flip7, sempre secondo le indiscrezioni più recenti, monterà un pannello interno simile da 6,85 pollici, accompagnato da un display esterno da 4 pollici. Il cuore del dispositivo dovrebbe essere lo Snapdragon 8 Eliteoppure il nuovo Exynos 2500, ma con una batteria sensibilmente più piccola, da 4.100 mAh, e ricarica da 25W cablatae 15W wireless.

Un lancio anticipato che complica le cose a Samsung

Al di là delle specifiche, il vero punto di forza di Xiaomi sarà la tempistica: Mix Flip 2 dovrebbe arrivare un mese prima del Galaxy Z Flip7, cosa che potrebbe influenzare significativamente le scelte dei consumatori, almeno nei mercati dove Xiaomi è presente. Va precisato, infatti, che l’azienda cinese non commercializza i suoi smartphone negli Stati Uniti, il che limita in parte l’impatto diretto sul mercato occidentale.

Tuttavia, nei mercati europei e asiatici, questa anticipazione rischia di compromettere il debutto del pieghevole Samsung, costringendo il brand sudcoreano a rivedere le proprie strategie. Se Xiaomi manterrà le promesse sul fronte della leggerezza, della batteria e delle prestazioni, Mix Flip 2 potrebbe diventare il nuovo punto di riferimento per i pieghevoli compatti.