Xiaomi Mix Flip 2 è sempre più vicino al suo debutto ufficiale

Lo scorso anno Xiaomi ha presentato il suo smartphone pieghevole Mix Flip e adesso potrebbe essere quasi pronta a debuttare con una seconda versione. Il nuovo dispositivo con display flessibile ha già ottenuto un’importante certificazione che da prova del suo arrivo in tempi non troppo lunghi ma ancora non è trapelata alcuna data di lancio. Il documento, inoltre, ci offre alcune informazioni sulla scheda tecnica dello smartphone, che potrebbe non presentare un cambiamento tanto atteso e desiderato dagli utenti.

Xiaomi Mix Flip 2: il pieghevole avrà una nuova batteria ma non quella che immaginavamo

Le anticipazioni emerse in precedenza puntavano su un aggiornamento della capacità della batteria del prossimo Xiaomi Mix Flip 2, lo smartphone pieghevole a conchiglia del colosso cinese, che avrebbe potuto ospitare una batteria da ben 5700 mAh ma l’ultimo rapporto smentisce l’indiscrezione. L’azienda potrebbe aggiornare la componente ma non come ipotizzato in precedenza. Lo Xiaomi Mix Flip 2, infatti, potrebbe accogliere una batteria da 5100 mAh con ricarica a 67 W e ricarica wireless a 50 W.

Pur non rispecchiando quanto emerso in precedenza, l’aggiornamento della batteria rappresenterà un passo in avanti non indifferente, soprattutto se paragonato a quanto messo in atto da Xiaomi lo scorso anno sul suo Mix Flip, che monta una batteria da 4780 mAh; e ai top di gamma in commercio attualmente. Il Samsung Galaxy Z Flip 6, ad esempio, si presenta con una batteria da 4000 mAh mentre il Motorola Razr 50 propone una batteria da 4200 mAh. Xiaomi potrebbe così realizzare uno smartphone pieghevole in grado di offrire un’ottima autonomia.

Inoltre, il pieghevole potrebbe ricevere degli aggiornamenti interessanti al comparto fotografico che, pur mantenendo la stessa configurazione, sarà costituito da un sensore principale da 50 MP e un ultra-grandangolare da 50 MP. Nessun cambiamento coinvolgerà il display esterno, che offre già una vasta superficie d’utilizzo con i suoi 4 pollici. Il display interno, invece, sarà da 6,85 pollici.