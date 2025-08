Xiaomi Mix Flip 3

Xiaomi potrebbe presto introdurre la connettività satellitare nella linea dei suoi pieghevoli a conchiglia. Secondo gli ultimi rumor provenienti da Weibo, il prossimo Mix Flip 3 sarà infatti disponibile anche in una variante dotata di questa tecnologia. La funzione, finora riservata per lo più ai flagship tradizionali, si prepara così a fare il suo ingresso nel segmento degli smartphone pieghevoli compatti.

Due modelli in sviluppo: uno con modulo satellitare

Il progetto Mix Flip 3, conosciuto internamente con il nome in codice Pixiu, sarebbe in fase avanzata di sviluppo. A confermarlo è l’insider noto come Experience More, che ha riportato l’esistenza di due varianti del dispositivo. Il primo modello, identificato dal codice 2603EPX2DC, sarà privo di connettività satellitare, mentre il secondo, siglato 2603APX0AC, integrerà un modulo satellitare. La scelta suggerisce che Xiaomi intende proporre questa caratteristica come opzione selettiva, piuttosto che implementarla di default su tutta la gamma.

La connettività satellitare consente di inviare e ricevere messaggi di testo anche in assenza di segnale cellulare, sfruttando le reti satellitari per la comunicazione. Si tratta di una funzione particolarmente utile in situazioni di emergenza, soprattutto in aree remote o isolate. Il fatto che Xiaomi voglia portarla su un pieghevole rappresenta un cambio di approccio interessante: fino a oggi, solo dispositivi di fascia altissima o rugged-phone ne erano dotati.

Xiaomi non intende limitare questa tecnologia alla sola gamma Mix Flip. Anche il prossimo Redmi Note 15 Pro Plus, stando alle indiscrezioni più recenti, sarà il primo della linea Redmi a offrire la comunicazione satellitare. Questo espande il ventaglio di dispositivi compatibili, rendendo la funzionalità più accessibile a diverse fasce di utenza. Tuttavia, al momento, non risulta ancora chiaro se il supporto sarà attivo globalmente o riservato ad alcuni mercati selezionati.

Le specifiche tecniche complete del Mix Flip 3 non sono ancora state confermate, ma è probabile che il dispositivo mantenga la linea evolutiva del Mix Flip 2, lanciato pochi mesi fa. In quell’occasione, Xiaomi aveva puntato su design compatto, prestazioni elevate e un sistema di raffreddamento efficiente. L’aggiunta del modulo satellitare richiederà tuttavia un adattamento strutturale, motivo per cui la nuova funzionalità sarà limitata a un’unica versione.

La decisione di creare due versioni distinte del dispositivo riflette una strategia precisa. La connettività satellitare non è ancora un’esigenza universale: Xiaomi punta così a offrire una soluzione pensata per utenti consapevoli, che frequentano ambienti isolati o desiderano una maggiore sicurezza comunicativa in ogni contesto. Questo approccio consente all’azienda di non aumentare i costi su tutta la linea, evitando di imporre una tecnologia non richiesta dalla maggioranza.