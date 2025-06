Toyota GR Corolla: la sportiva giapponese sarà costruita nel Regno Unito

Nel 2026, Toyota inizierà la produzione della GR Corolla nel suo stabilimento britannico di Burnaston, nel Derbyshire. La decisione segna una svolta importante per la casa giapponese. Poiché sarà la prima volta che un modello Gazoo Racing, la divisione sportiva del marchio, verrà costruito fuori dal Giappone. Per rendere possibile questo cambiamento, Toyota ha annunciato un investimento di circa 49 milioni di euro, destinati ad aggiornare le linee produttive dello stabilimento. In quella fabbrica viene già realizzata la versione standard della Corolla. Di conseguenza l’inserimento della variante sportiva rappresenta un passaggio relativamente lineare.

Di fronte alla nuova Toyota l’ Europa resta a guardare, ma la speranza non è svanita

Nonostante la notizia dell’avvio della produzione sia ormai ufficiale, restano ancora molti dubbi sul destino commerciale della GR Corolla in Europa. Al momento, infatti, il modello non è incluso nella gamma disponibile nel Vecchio Continente. Toyota, dal canto suo, non ha chiarito se l’auto verrà effettivamente venduta in Europa. Ma si è limitata solo ad annunciare che tutte le informazioni sui volumi produttivi, investimenti e mercati saranno fornite più avanti. Di certo, la decisione di spostare parte della produzione in Europa non è legata a questioni di dazi, come ipotizzato da alcuni. La scelta, infatti, risale al 2024 e non è stata influenzata dalle recenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Giappone.

Toyota ha spiegato che il trasferimento della produzione risponde a un’esigenza precisa. Ovvero ottimizzare la logistica e velocizzare le consegne, in particolare per soddisfare l’aumento domanda nordamericana. Il Giappone infatti, in cui attualmente viene prodotta la GR Corolla, non riesce più a tenere il ritmo delle richieste da mercati come gli Stati Uniti. Aumentare la capacità produttiva con un’altra sede in Europa si è quindi rivelata la soluzione più efficace.

Resta ora da capire se anche gli automobilisti europei potranno mettere le mani sul modello sportivo. Toyota, però, per ora resta vaga. La GR Corolla potrebbe restare un miraggio, almeno sul mercato europeo.