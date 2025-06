Motorola Moto G85 è GRATIS su Amazon con l’offerta del 46%

Il Motorola Moto G85 è sicuramente uno degli smartphone di maggiore successo degli ultimi anni, un prodotto completo, ricco di specifiche di buona qualità, ma soprattutto in vendita ad un prezzo estremamente bilanciato. Data la presenza sul mercato da diverso tempo ormai, oggi è possibile raggiungerlo spendendo ancora meno rispetto al suo listino.

Il display è da 6,67 pollici, come in tutti i modelli di Motorola, anche in questo caso è un AMOLED con risoluzione 1080 x 2400 pixel, 395 ppi ed un ottimo refresh rate fino a 120 Hz (da non trascurare nemmeno la protezione Gorilla Glass 5). Il comparto fotografico è perfettamente rappresentato dalla presenza di due sensori nella parte posteriore: principale da 50 megapixel ed ultragrandangolare che si ferma a 8 megapixel. Il processore è invece un Qualcomm Snapdragon 6s Gen3, octa-core con la frequenza di clock che raggiunge 2,2GHz, ed anche GPU Adreno 619. La configurazione varia in relazione alla versione scelta, anche se in media parliamo di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB).

Premete qui ed andate subito sul canale Telegram ufficiale sul quale sono disponibili le offerte Amazon ed i codici sconto gratis in regalo per gli iscritti.

Motorola Moto G85, lo sconto Amazon più pazzo dell’anno

Acquistare il Motorola Moto G85 è tutt’altro che impegnativo, nel prezzo finale di vendita, infatti la spesa che l’utente si ritrova a dover sostenere parte da 329 euro, e scende del 46%, in modo tale che l’investimento finale sia di soli 179 euro. Effettuate l’ordine subito a questo link.

E’ chiaro che stiamo parlando di uno smartphone di fascia bassa, ma capace ugualmente di garantire una batteria da 5000mAh, che supporta una ricarica sufficientemente rapida, sebbene non al livello dei dispositivi più costosi e diffusi. La connettività parte dal 5G, per poi spaziare verso WiFi 802.11 ac, ma anche bluetooth 5.1, USB type-C 2.0, chip NFC e GPS.