Offerta SHOCK da 1Mobile: 150 giga in 5G a partire da 5 euro

Un’offerta pensata per chi vuole risparmiare ma non vuole rinunciare a prestazioni elevate. È questo lo spirito della nuova promozione firmata 1Mobile, l’operatore virtuale che utilizza la rete Vodafone. Con Speed 5G 150 Limited Edition, i nuovi clienti possono ottenere un pacchetto completo a un prezzo davvero vantaggioso.

Per chi effettua la portabilità da un altro gestore, il primo mese costa solo 5 €. A partire dal secondo invece, il canone passa a 6,99€. A questo prezzo l’utente ha diritto a ben 150GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati verso tutti e 50 SMS ogni mese. L’offerta è attivabile fino all’8 giugno 2025 ed è disponibile anche per chi richiede un nuovo numero. In questo caso, il costo di attivazione è di 5/€.

1Mobile: condizioni d’uso e gestione tramite app o sito

La promozione si rinnova ogni mese in automatico. Il traffico dati non utilizzato non si accumula e, in caso di superamento dei gigabyte previsti, la navigazione viene bloccata. È comunque possibile riattivarla tramite la funzione “Restart” o acquistando pacchetti extra. Il traffico è valido anche nei Paesi dell’Unione Europea, secondo la normativa vigente. La gestione dell’offerta è semplice e avviene completamente online. Dall’app ufficiale 1Mobile o accedendo all’area riservata sul sito, è infatti possibile attivare la promo, controllare i consumi e visualizzare il credito residuo.

Per le SIM con portabilità, il passaggio deve avvenire entro 30 giorni. In caso contrario, verrà addebitato il costo dei bonus già utilizzati. È importante ricordare che tale soluzione è compatibile con altri servizi extra e può essere disattivata in qualsiasi momento. Ad ogni modo, anche dopo la disattivazione, le unità residue restano utilizzabili fino alla fine del periodo attivo.

Alcuni dispositivi però, come quelli con sistema operativo Blackberry OS o alcuni modelli Brondi e Wiko, potrebbero avere limitazioni di compatibilità con i servizi 1Mobile. In più, in caso di credito insufficiente, l’offerta viene sospesa ma può essere riattivata con una nuova ricarica.