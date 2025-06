Recente tempesta geomagnetica: è tra le più lunghe finora

Una perturbazione geomagnetica di portata straordinaria continua a tenere gli specialisti con il fiato sospeso. Quest’ultima è iniziata all’alba del 1 giugno. La tempesta è stata scatenata dall’impatto con una violenta espulsione di massa coronale (CME). Un’enorme nube di plasma che, interagendo con la magnetosfera terrestre, ha innescato condizioni con severità pari a classe G4. Si tratta di una delle più alte della scala NOAA.

Continua ancora la recente tempesta geomagnetica

Dopo l’esordio esplosivo, l’attività ha mostrato un andamento altalenante. L’intensità, infatti, continua ad oscillare verso livelli più contenuti. Anche se ancora non si è esaurita del tutto. In tale scenario, si è registrata una tregua temporanea. La quale è avvenuta solo durante la notte fra l’1 e il 2 giugno. Ma i modelli del Centro di Previsione Meteorologica Spaziale statunitense indicano per la giornata odierna un possibile ritorno a valori G3. Secondo quanto emerso, sembra che gli strascichi potrebbero prolungarsi ancora. Anche se, al momento, non è chiaro ancora per quanto tempo.

A rendere l’evento particolarmente peculiare non è solo la durata fuori dal comune. L’onda d’urto della CME, infatti, si è combinata con un secondo fattore, ovvero due ampi buchi coronali. Uno nell’emisfero settentrionale e uno in quello meridionale del Sole. Quest’ultimi hanno lasciato campo libero a raffiche di vento solare ad alta velocità. Risultato di ciò è stato un effetto cumulativo che ha alimentato ulteriormente l’instabilità magnetica terrestre. Allungandone la coda temporale e amplificando i fenomeni a latitudini solitamente più miti.

Gli operatori dei settori energetico, aeronautico e spaziale restano in stato di vigilanza. Nello specifico, sono in attesa di capire se l’attuale tempesta otterrà davvero un record di longevità per il ciclo solare in corso. O se, al contrario, si sta avviando finalmente verso la sua naturale conclusione. Non resta, dunque, che attendere le prossime ore per ottenere maggiori informazioni a riguardo.