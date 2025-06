1Mobile: la super promo che batte tutti con dati e 5G

Un dettaglio decisamente di primaria importanza per ognuno di noi al giorno d’oggi sicuramente rappresentato dalla promozione attiva sul suo numero di cellulare, quest’ultima deve garantire minuti, SMS e gigabyte di traffico dati per consentire all’utente di sfruttare al massimo le funzionalità garantite dal proprio smartphone, quest’ultimo infatti ci permette di restare connessi con la nostra vita digitale a patto di aver a disposizione una promozione in grado di venire incontro alle nostre esigenze.

Di conseguenza, scegliere un’approvazione che meglio si sposa con le necessità dell’utente e un dettaglio da non sottovalutare che richiede un attento controllo dei cataloghi di offerte disponibili sul mercato, in Italia quest’ultimo per fortuna annovera davvero tantissime operatori telefonici che ogni giorno mettono a disposizione un numero di offerte davvero importante, ricco di possibilità sfaccettate per accontentare chiunque con caratteristiche adatte a tutti i palati e prezzi in grado di venire incontro alle possibilità economiche di tutti i clienti.

Un operatore che sicuramente potrebbe rappresentare una scelta valida è 1Mobile, quest’ultimo infatti, da diversi anni rappresenta una scelta davvero eccellente grazie alle sue offerte dal costo decisamente accessibile e che un caratteristiche assolutamente competitive, non a caso sul suo sito Internet recentemente è apparsa un’offerta che punta a rubare i clienti agli altri operatori, garantendo caratteristiche davvero interessanti, scopriamo insieme i dettagli.

Tutto incluso ad un prezzo competitivo

L’offerta messa a disposizione dell’operatore tinto di rosso garantisce 200 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti illimitati verso tutti e 50 SMS verso tutti, il costo dell’offerta si articola in cinque euro per il primo mese e poi 7,99 € al mese a partire dal secondo, il costo di attivazione ammonta a cinque euro e l’offerta garantisce la portabilità completamente gratuita da qualsiasi operatore di provenienza senza nessun tipo di costo ingiuntivo o limitazione, si tratta senza dubbio di un dettaglio da non sottovalutare dal momento che molti provider non consentono di effettuare la portabilità da altri operatori, in questo caso invece non c’è nessun limite e potrete dunque mantenere il vostro numero senza nessun tipo di problema.