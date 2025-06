Il futuro secondo BMW: Neue Klasse rivoluzionerà tutta la serie entro tre anni

BMW ha avviato un cambiamento profondo, destinato a rivoluzionare la propria immagine su scala mondiale. Il punto di partenza è il linguaggio stilistico denominato “Neue Klasse”, un nuovo stile che sarà adottato da tutti i futuri modelli della casa tedesca, sia elettrici che tradizionali. Non si tratta di un semplice aggiornamento grafico, ma di una scelta strategica ben definita. Il marchio punta infatti a eliminare ogni possibile distinzione visiva tra le auto di oggi e quelle di domani, costruendo così una serie di automobili più coerente e immediatamente riconoscibile.

Un design comune per rafforzare l’identità di BMW, senza rinunciare all’ unicità dei singoli modelli

Tale cambiamento però non sarà immediato, ma nemmeno lento. BMW prevede di completare l’intero processo entro un massimo di tre anni e mezzo. Alcune fonti interne parlano invece di tempistiche più contenute. Il dato certo è l’ambizione di rinnovare ogni singolo modello del listino. Il primo vero assaggio di questa trasformazione arriverà a settembre al Salone di Monaco, dove verrà presentata la nuova iX3. Il SUV tedesco, giunto alla seconda generazione, sarà disponibile sia in versione completamente elettrica che con motore a combustione, incarnando perfettamente la flessibilità alla base della strategia Neue Klasse.

Poco dopo sarà il turno della rinnovata Serie 5, già protagonista di test su strada nelle ultime settimane. Anche se l’architettura tecnica rimarrà ancorata alla piattaforma CLAR, il design verrà aggiornato per integrarsi con il nuovo stile. Il motore V8 plug-in da 4,4 litri sarà confermato, dimostrando che modernità grafica e tradizione meccanica possono convivere. Nei mesi successivi la nuova visione estetica verrà estesa anche ad altri modelli, tra cui Serie 2, X2, Serie7 e X7. Ciascuno manterrà un’identità distinta, ma condividerà tratti comuni che rafforzeranno il legame con la famiglia Neue Klasse.

Il cambiamento non riguarderà però solo il design. BMW intende presentarsi come un brand moderno, reattivo e coerente. In un mercato in cui la riconoscibilità visiva è una sorta di strategia commerciale, uniformare la gamma è una mossa fondamentale. Con Neue Klasse così, BMW non si limita a inseguire le tendenze, vuole guidarle.