Maserati, un motore V8 non è attualmente nei piani del Tridente

Maserati ha basato la propria lineup di vetture recenti sul motore Nettuno V6, creando varie declinazioni a seconda delle necessità. Il propulsore integra tecnologia all’avanguardia derivate dal mondo delle corse e può offrire prestazioni in grado di adattarsi alla nuova GranCabrio o alla più performante MCXtrema.

Il Nettuno V6, inoltre, è altamente versatile, potendo essere utilizzato in configurazione centrale posteriore o centrale anteriore a seconda delle necessità. Come affermato da Klaus Busse, responsabile del design Maserati, la scelta del Tridente è assolutamente ponderata: “L’unico modo per realizzare un concetto di motore centrale anteriore è adottare un V6 super compatto e super potente, perché lo puoi inserire dietro l’asse anteriore e consentire anche la trazione integrale – con un grande motore V8, non avresti potuto farlo in un’auto con motore centrale“.

L’ingegnere ha anche aggiunto che il V6 offre prestazioni di guida maggiori rispetto ad altri frazionamenti. Il riferimento è chiaramente al V8 biturbo da 3.8 litri di derivazione Ferrari, precedentemente utilizzato su Levante e Ghibli.

Maserati vuole puntare tutto sul motore V6 Nettuno tralasciando altri frazionamenti, ma un motore V8 non è totalmente escluso

Le soluzioni V8 sono state lentamente, ma inesorabilmente, eliminate dall’offerta di Maserati e di tutti gli altri brand di Stellantis. La direzione presa dall’ex CEO Carlos Tavares era chiara ma qualcosa potrebbe cambiare con il nuovo corso.

Infatti, il Tridente è uno dei marchi di punta di Stellantis oltre ad operare in una fascia di mercato completamente diversa da tutti gli altri brand. Il nuovo CEO Antonio Filosa sembra essere maggiormente favorevole alla reintroduzione dei motori V8, anche in considerazione della maggiore richiesta di mercato.

Non è da escludere che Maserati possa avviare un cambio di rotta basato proprio sul V8. L’eliminazione delle versioni elettriche dei vari modelli potrebbe riaprire i giochi per varianti speciali ed esclusiva basata proprio su questo frazionamento.

Inoltre, marchi di lusso come Aston Martin, Audi, BMW, Cadillac, Lamborghini, Mercedes-Benz e Porsche includono i motori V8 nelle proprie gamme. Il ritorno del V8 Maserati non è totalmente da escludere ma l’azienda potrebbe aver bisogno di tempo per pensarci.