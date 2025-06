One UI

Samsung continua a potenziare la propria interfaccia personalizzata One UI 8 con nuove funzionalità mirate a migliorare la sicurezza personale e l’esperienza gaming. L’ultimo aggiornamento introduce novità rilevanti per due componenti chiave del sistema: l’Area Personale, pensata per proteggere i dati sensibili, e Game Booster, la suite dedicata ai giocatori. Entrambe le funzionalità ricevono miglioramenti significativi, contribuendo a rafforzare l’ecosistema software di Galaxy.

Nuova Area Personale: privacy al centro dell’esperienza utente

Con One UI 8, Samsung ripropone l’Area Personale come spazio sicuro, completamente isolato dal resto del sistema, pensato per contenere file riservati, app private e dati personali. L’aggiornamento introduce un’interfaccia più chiara, un accesso più rapido e opzioni avanzate di crittografia. L’Area Personale ora può essere protetta con impronta digitale o riconoscimento facciale, e consente una gestione dettagliata dei permessi per ciascuna app contenuta.

Un’altra novità riguarda la sincronizzazione cloud: i dati archiviati all’interno dell’Area Personale possono essere ora sincronizzati con Samsung Cloud in modo indipendente rispetto al resto del dispositivo. In caso di cambio smartphone, l’utente potrà trasferire facilmente l’intero contenuto dell’area protetta, mantenendo intatti livelli di sicurezza e crittografia.

One UI 8 amplia anche le impostazioni relative al controllo delle autorizzazioni per le app installate all’interno dell’Area Personale. Gli utenti possono ora impostare notifiche nascoste, bloccare gli screenshot e disabilitare le registrazioni dello schermo, rendendo impossibile catturare contenuti sensibili accidentalmente. Inoltre, è stata introdotta una modalità di emergenza, che consente di nascondere completamente l’Area Personale in caso di necessità, tramite una combinazione specifica di tasti.

La personalizzazione si estende anche al livello grafico: è possibile scegliere temi dedicati per distinguere visivamente l’ambiente protetto dal resto dell’interfaccia. Queste modifiche rafforzano il posizionamento di Samsung come produttore attento alla privacy, proponendo strumenti accessibili anche agli utenti meno esperti.

Il secondo grande aggiornamento riguarda Game Booster, il modulo integrato nella One UI dedicato all’ottimizzazione delle prestazioni durante il gioco. Con One UI 8, la nuova versione introduce maggiori opzioni di personalizzazione e un’interfaccia più intuitiva per il monitoraggio in tempo reale di parametri come temperatura del dispositivo, utilizzo della CPU e frame rate.

Gli utenti possono ora scegliere tra più profili di gioco preimpostati, oppure configurare un profilo manuale con priorità su potenza grafica, autonomia o bilanciamento. Inoltre, il sistema è in grado di riconoscere automaticamente i titoli più pesanti, applicando le ottimizzazioni migliori per garantire fluidità e reattività costanti.