BMW Serie 5: il restyling che anticipa la rivoluzione di tutta la serie

La BMW Serie 5 si prepara ufficialmente ad un cambio di stile, aprendo la strada a una trasformazione più ampia che coinvolgerà l’intera gamma del marchio tedesco. Le più recenti immagini spia mostrano una vettura ancora ben nascosta, ma già riconoscibile in alcune scelte stilistiche decise. Il frontale è stato ridisegnato con linee più nette e decise, per avvicinarsi all’identità della futura serie elettrica Neue Klasse. Non si tratta però solo di un aggiornamento estetico, ma di un vero e proprio passo avanti verso il futuro.

L’onda Neue Klasse si espanderà su tutta la serie BMW

Il debutto della nuova filosofia avverrà a settembre, al Salone di Monaco, con il lancio ufficiale della iX3, il SUV elettrico che darà il via alla nuova generazione di modelli “EV-first”. Dopo di lui, toccherà alla Serie 3 e, pian piano, a tutte le altre. BMW ha un’idea precisa da seguire. L’ azienda infatti intende trasformare la propria offerta, elettrificandola e digitalizzandola, senza rinunciare a quella “personalità” che da sempre ha reso celebri i suoi modelli.

Malgrado l’aggiornamento, la Serie 5 manterrà la piattaforma CLAR e le motorizzazioni attuali, come il mild hybrid da 205CV e il plug-in hybrid da 295CV. La M5, invece, continuerà a montare il potente V8 da 717CV. Ma il cambiamento più interessante sarà all’interno della vettura. Infatti con il nuovo sistema Panoramic iDrive, l’interfaccia utente sarà completamente rivoluzionata. Non vi saranno più pulsanti fisici, il cruscotto sarà completamente ridisegnato, non mancherà poi un display esteso e un touchscreen inclinato da 17,9” orientato verso il guidatore.

Il restyling della Serie 5 è solo l’inizio. Nei prossimi tre anni e mezzo, BMW rinnoverà tutta la sua offerta. La Serie2, la X2, la Serie7 e la X7 riceveranno aggiornamenti importanti, sia sotto il profilo del design che nelle tecnologie integrate. Ogni veicolo seguirà uno stesso stile, ma conserverà un’identità unica. A garantirlo è Adrian van Hooydonk, a capo del design del gruppo. L’obiettivo quindi non è quello di uniformare in modo sterile, ma dare coerenza visiva e tecnologica alla gamma, rispettando il carattere di ogni modello.