Spusu proroga le sue due offerte BOMBA con 150 GB

L’operatore telefonico virtuale Spusu non ha intenzione di deludere i propri utenti. Per questo motivo, l’operatore ha deciso di prorogare due delle sue offerte bomba. Ci stiamo riferendo in particolare alle offerte denominate Spusu 150 XL e Spusu 150 XL 5G. Entrambe sarebbero dovute terminare lo scorso 31 maggio 2025. Ora, però, gli utenti interessati ad attivarle potranno farlo fino alla fine del mese di giugno 2025.

Spusu proroga le sue due super offerte low cost con 150 GB di traffico dati

L’operatore telefonico virtuale Spusu ha da poco prorogato la disponibilità di due sue offerte di rete mobile di rilievo. Come già accennato in apertura, si tratta delle offerte bomba note con il nome di Spusu 150 XL e Spusu 150 XL 5G. Queste ultime sarebbero dovute essere a disposizione degli utenti fino a fine maggio 2025.

Come già detto, gli utenti potranno però attivarle ancora per un mese. Secondo quanto riportato ufficialmente dall’operatore, infatti, entrambe le offerte rimarranno a disposizione degli utenti fino alla giornata del prossimo 30 giugno 2025. Come sempre, non è da escludere che l’operatore possa decidere di prorogare ulteriormente la disponibilità di queste offerte dopo questa data.

Spusu 150 XL include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G e 4G+. L’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 1000 minuti per chiamare alcune destinazioni straniere e fino a 500 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo è pari a 5,98 euro al mese. L’offerta Spusu 150 XL 5G, invece, include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati validi però per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Il resto del bundle è uguale a quello dell’offerta precedente. In questo caso, il costo da sostenere sarà pari a 7,89 euro al mese.

Ricordiamo che l’operatore ha poi prorogato la disponibilità del resto del suo catalogo di offerte.