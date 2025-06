Firefox, nuova versione 139.0: aggiornamento per traduzioni e personalizzazione

Mozilla ha cominciato a rilasciare ormai da qualche giorno il nuovo update a Firefox 139.0. Questo nuovo aggiornamento comporta una serie di nuove funzionalità espressamente progettate per migliorare l’esperienza utente all’insegna della modernità. A cambiare è l’interfaccia grafica ma ci sono anche nuovi strumenti basati sull’AI, soprattutto per la sicurezza degli utenti e per le prestazioni.

Personalizzazione e novità nei Firefox Labs per gli utenti

Con questa versione, il browser permette finalmente di applicare sfondi personalizzati ai nuovi tab, utilizzando immagini salvate in locale. A questo si aggiungono nuovi schemi di colori per lo sfondo e una sezione tematica chiamata “Celestial”, pensata per chi desidera un aspetto più ricercato.

Tutte queste opzioni fanno parte delle funzionalità sperimentali dei Firefox Labs, ma possono già essere attivate manualmente. Sempre nei Labs arriva anche la nuova funzione di anteprima dei link: si tratta di un piccolo riquadro che appare passando il cursore su un collegamento (con Alt + Shift), e mostra un riassunto automatico del contenutodella pagina grazie all’uso dell’AI. Questo permette di capire al volo se vale la pena cliccare, senza dover aprire nuove schede.

Miglioramenti tecnici e cambiamenti nel trasferimento dati

Tra le ottimizzazioni implementate, spiccano:

Supporto alla traduzione delle pagine con indirizzo interno (moz-extension://);

Mantenimento della trasparenza nelle immagini .PNG copiate nel browser;

Ottimizzazione del caricamento in HTTP/3 , con maggiore velocità su siti compatibili;

Aggiornamento alla gestione dell’importazione di password e metodi di pagamento da Chrome: a causa di nuove misure di sicurezza, l’operazione va effettuata tramite file CSV esportato manualmente.

Mozilla ha inoltre annunciato che, a partire dal 10 giugno, verrà disattivato lo strumento Review Checker, utile finora per controllare l’affidabilità delle recensioni online.

Chi desidera aggiornare subito può farlo dal menu “Informazioni su Firefox”, disponibile sotto la voce Aiuto. In alternativa, la nuova versione è scaricabile anche dal sito ufficiale o dal Microsoft Store.