Google Drive, nuova funzione: ora diventa molto simile a YouTube

Google Drive si arricchisce di una funzione che, pur essendo piccola, rappresenta un cambiamento interessante nell’esperienza d’uso. A partire dal 9 giugno 2025, chi carica video sulla piattaforma potrà visualizzare il numero delle visualizzazioni ricevute. Un’idea che prende ispirazione da YouTube, ma in forma molto più essenziale.

L’aggiunta riguarda il lettore multimediale interno di Google Drive, lo stesso che permette già da tempo di riprodurre direttamente i video salvati sul cloud. Con questo aggiornamento, ogni utente che ha caricato un video potrà accedere alla sezione Dettagli e visualizzare un nuovo campo chiamato Analytics, che mostra semplicemente quante volte il contenuto è stato visualizzato.

Statistiche semplici, ma richieste dagli utenti

L’azienda ha confermato che si tratta di una funzione richiesta, nonostante possa apparire superflua per un servizio orientato più alla produttività che alla distribuzione di contenuti pubblici. Al momento, infatti, non sono presenti dati approfonditi come quelli offerti su YouTube: non si possono conoscere i minuti effettivi guardati, né il tempo medio di visualizzazione, né tantomeno il comportamento degli utenti. Si tratta soltanto di un conteggio numerico delle visualizzazioni.

Tuttavia, Google sembra intenzionata a potenziare il lettore video di Drive, già migliorato nei mesi scorsi con nuovi pulsanti e interfacce più curate. Questo aggiornamento si inserisce in un quadro più ampio di ottimizzazione dei servizi esistenti, parallelo agli sviluppi principali legati all’intelligenza artificiale, in particolare a Gemini AI, che resta il fulcro delle strategie di Mountain View.

In attesa di evoluzioni future

Non è chiaro se in futuro Google porterà su Drive statistiche più complete, magari rivolte anche all’uso interno aziendale o scolastico, dove i video condivisi potrebbero avere un ruolo sempre più rilevante. Intanto, questa prima funzione di monitoraggio basilare segna un passo verso una piattaforma più trasparente e reattiva, soprattutto per chi condivide contenuti con gruppi di lavoro, clienti o studenti. Un piccolo cambiamento, sì, ma che potrebbe aprire la strada a qualcosa di più ampio.