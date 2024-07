Da qualche tempo l’operatore telefonico virtuale Spusu ha reso disponibili due offerte mobile sensazionali con tanti giga per navigare senza pensieri. Ci stiamo riferendo alle offerte mobile denominate Spusu 150 XL e Spusu 150 XL 5G. Entrambe sarebbero dovute terminare qualche giorno fa, ma ora l’operatore ba deciso di prorogarne la loro disponibilità e ha prorogato anche altre offerte. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Spusu proroga ancora una volta le super offerte Spusu 150 XL e Spusu 150 XL 5G

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Spusu ha deciso di prorogare la disponibilità di due sue super offerte di rete mobile. Come già accennato, le offerte prorogate dall’operatore sono Spusu 150 XL e Spusu 150 XL 5G. In particolare, gli utenti avranno a disposizione ancora un mese per poter attivare queste super offerte mobile.

L’operatore ha infatti prorogato la loro disponibilità fino al prossimo 31 luglio 2024. Per tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero, sarà offerto gratuitamente il primo mese dell’offerta. Entrambe le offerte sono estremamente convenienti ed hanno un costo di soli 5,98 euro al mese e 7,89 euro al mese.

Nello specifico, l’offerta Spusu 150 XL include minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 1000 minuti di chiamate verso alcune destinazioni straniere e fino a 500 SMS verso tutti i numeri. L’offerta include poi 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G+. Per chi vuole navigare con le nuove reti 5G, c’è l’offerta mobile Spusu 150 XL 5G. Il bundle di questa offerta è lo stesso della precedente ma supporta come detto la navigazione in 5G.

Ricordiamo che, per chi vuole esagerare, sono disponibili anche le offerte mobile Spusu 200 XL e Spusu 200 XL 5G. Entrambe queste offerte includono ogni mese fino a 200 GB di traffico dati. Con la prima offerta si potrà navigare con connettività 4G+, mentre con la seconda si potrà navigare con le nuove reti di quinta generazione.