Robot domestici: UBTech punta alle case cinesi con un androide da 20.000 euro

Un robot umanoide dal costo di circa 20.000€ si prepara a diventare parte integrante delle case cinesi. A lanciarlo è UBTech, azienda cinese finora specializzata nella produzione di robot industriali per colossi come Foxconn e BYD. Adesso, la sfida si sposta però sul fronte domestico, luogo in cui il nuovo robot mira ad assistere la popolazione anziana, rispondendo così a una delle emergenze più urgenti del Paese, l’invecchiamento della popolazione.

Robot umanoidi: tra concorrenza e futuro incerto per UBTech

L’automa è stato svelato al BEYOND Expo di Macao e segna il primo passo di UBTech verso il grande pubblico. Michael Tam, Chief Brand Officer della compagnia, ha chiarito che il robot non è ancora in grado di fornire cure mediche. Per il momento quindi è progettato per offrire compagnia, supporto e svolgere semplici mansioni. Una cosa comunque importantissima soprattutto all’ interno di un contesto in cui vi è carenza di personale per l’assistenza agli anziani.

L’obiettivo prefissato è quello di cercare di portare la robotica dentro le abitazioni, iniziando con una produzione di 1.000 unità nel 2025 e puntando a moltiplicare le consegne nel 2026. L’interesse governativo poi offre un sostegno strategico non indifferente al progetto. Il settore dei robot domestici si sta infatti affollando. Oltre a UBTech, anche Tesla sta sviluppando il proprio androide, Optimus, che potrebbe arrivare sul mercato tra il 2026 e il 2027. Il suo prezzo sarà compreso tra 18.400 e 27.600€, posizionandosi esattamente nella stessa fascia del modello cinese. Entrambi i progetti condividono una visione precisa. Ovvero integrare i robot nella vita di tutti i giorni, facendoli interagire direttamente con gli esseri umani nelle loro abitazioni.

Nonostante l’ambizione, UBTech dovrà fare i conti con pesanti perdite finanziarie. Tam, ha così dichiarato che il mercato selezionerà solo le realtà più solide. Gli analisti restano comunque ottimisti. Secondo alcune stime, entro pochi anni i robot umanoidi potrebbero essere presenti nel 30% delle case cinesi con persone anziane, creando una nuova realtà tecnologica nella vita domestica.