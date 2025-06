Tesla Model S e Model X: cosa cambia davvero nel restyling atteso

Le Tesla Model S e Model X non si rinnovano dal 2021, eppure sembrano ancora protagoniste di un progetto di aggiornamento. La notizia arriva dopo un lungo silenzio e qualche dubbio sulla loro permanenza in gamma, viste le vendite limitate. Lars Moravy, Vice President of Vehicle Engineering di Tesla, ha recentemente confermato che un restyling è in arrivo, anche se il termine forse è eccessivo. Le immagini spia diffuse online mostrano modifiche lievi, che lasciano spazio a molte domande. Davvero questi modelli avranno un rilancio o si tratta di semplici ritocchi per allungare il ciclo di vita?

Novità sottili ma significative? Cosa vedremo nei modelli Tesla?

Le foto scattate sul circuito del Nürburgring e pubblicate su X da The Kilowatts rivelano pochi ma importanti dettagli. Il paraurti anteriore della Tesla Model S ora integra una nuova telecamera, segno di un’attenzione tecnologica crescente. Anche il frontale e il diffusore posteriore sembrano appena aggiornati, mantenendo però un design riconoscibile. All’interno, si intravede un sistema di illuminazione ambientale rinnovato, simile a quello della Tesla Model 3 e Model Y restyling. Questi cambiamenti bastano per definire il tutto un “restyling”? O servirebbe qualcosa di più eclatante per risvegliare l’interesse?

Non ci sono ancora informazioni sui powertrain o miglioramenti tecnici, cosa che lascia un alone di mistero. Un aggiornamento solo estetico sarebbe sorprendente dopo così tanto tempo. Potrebbero arrivare novità importanti sotto il cofano oppure Tesla potrebbe aver scelto di non investire troppo su questi modelli. Se così fosse, significherebbe accettare un ridimensionamento della loro importanza. La promessa è che il nuovo aggiornamento arriverà entro fine anno, ma resta il dubbio se sarà sufficiente o meno per rilanciare sia la Tesla Model S e Model X sul mercato. Cosa succederà? Davvero è solo questo o ci sono dettagli ancora da conoscere? Si spera che non sia tutto e che la Tesla abbia altro in serbo. L’attesa intanto si fa intensa, tra speranze di innovazione ed il rischio di un addio.