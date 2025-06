EA: le ultime voci parlano di una nuova ondata di licenziamenti

Il settore videoludico sta attraversando un periodo decisamente particolare e complesso dal momento che stiamo assistendo a una profonda riorganizzazione dell’industria dei videogiochi che purtroppo però sta assumendo una vera e propria forma di licenziamenti di massa che stanno lasciando tantissime persone senza lavoro, dopo un 2024 decisamente complicato anche il 2025 sembra seguire la stessa scia, oggi vi parliamo di un altro colosso nel mondo dei videogiochi, Electronic Arts, il quale secondo recente indiscrezioni riportate dall’Insider spagnolo eXtas1s, sarebbe in procinto di lasciare a casa circa 400 dipendenti riducendo la propria forza lavoro.

Piove sul bagnato

La notizia arriva dopo che la nota azienda ha annunciato la chiusura di un importante studio di produzione che stava lavorando ad un gioco basato sul film Black Panther, come se non bastasse un mese prima l’azienda aveva già licenziato tra i 300 e i 400 dipendenti presso lo studio che si era occupato di produrre titoli come Star Wars e Apex Legends.

Nello specifico, sembrerebbe che la nuova ondata di tagli al personale potrebbe colpire duramente Codemasters, portando addirittura alla chiusura completa del quartier generale, alcuni sviluppatori però dovrebbero essere apparentemente salvati da questa manovra dal momento che dovrebbero essere integrati all’interno della sezione sportiva della società all’interno di un nuovo progetto dedicato a Need for Speed.

Questa chiusura segnerebbe un altro capitolo complesso tra l’azienda e la casa di produzione, nonostante in passato l’acquisizione di quest’ultima da parte della società avesse rappresentato a detta del CEO di Codemasters, un passo in avanti verso una perfetta sinergia.

Si tratta insomma di un ennesimo cambiamento che porterà ad un riassetto societario abbastanza importante che ovviamente si rifletterà sui titoli in arrivo per gli utenti finali, è altamente probabile infatti che i rimanenti incolumi da questo licenziamento si dedicheranno ai giochi di Formula 1 e dovremo dunque a dire addio a serie come quelle di Grid e Dirt.