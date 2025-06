AirPods Pro 3

Apple prepara il debutto delle nuove AirPods Pro 3, previste per la seconda metà del 2025. Nonostante alcune indiscrezioni avessero ipotizzato un lancio più lontano nel tempo, fonti affidabili confermano che il nuovo modello sarà disponibile entro la fine dell’anno. Le novità attese riguardano soprattutto il design, l’ergonomia e l’integrazione di funzioni basate su intelligenza artificiale.

Design aggiornato con focus su comfort e stabilità

Il design delle AirPods Pro 3 sarà rivisto per offrire una migliore stabilità nell’orecchio, mantenendo lo stile iconico dei modelli precedenti. Secondo le informazioni disponibili, Apple sta lavorando su nuove soluzioni ergonomiche che garantiscano una vestibilità più sicura durante l’attività fisica, pur senza compromettere la qualità audio.

Miglioramenti audio e nuove funzionalità smart

Le nuove AirPods dovrebbero includere driver aggiornati e miglioramenti alla cancellazione attiva del rumore, che dovrebbe essere più efficace anche in ambienti rumorosi. Inoltre, è attesa l’introduzione di funzioni smart potenziate dall’AI, in linea con l’evoluzione software che Apple sta implementando nel suo ecosistema di prodotti.

Gli auricolari saranno compatibili con iOS 18 e potrebbero integrare un nuovo chip H3, pensato per ottimizzare la connessione e ridurre ulteriormente la latenza. Si parla anche della possibilità di funzioni di monitoraggio salute, come il rilevamento della temperatura corporea e sensori per l’analisi del battito cardiaco, anche se non sono ancora confermati ufficialmente.

Tempistiche confermate per il 2025

Dopo mesi di incertezza, Apple sembra aver stabilito una finestra di lancio definitiva. Le AirPods Pro 3 dovrebbero arrivare tra l’autunno e l’inverno 2025, in concomitanza con il rilascio dei nuovi modelli di iPhone. Il ritardo rispetto alle prime previsioni è attribuibile alla volontà di perfezionare le nuove funzionalità hardware e software.

Nonostante l’assenza di conferme ufficiali, le aspettative intorno agli AirPods Pro 3 restano alte. Gli utenti si aspettano miglioramenti concreti nella qualità audio, una cancellazione del rumore ancora più efficace e un’autonomia estesa, oltre a potenziali novità legate all’integrazione con Apple Intelligence. La prossima generazione potrebbe rappresentare un passo importante non solo per consolidare la leadership di Apple nel settore degli auricolari true wireless, ma anche per rafforzare ulteriormente l’ecosistema di dispositivi compatibili con i futuri aggiornamenti di iOS.