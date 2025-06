Vodafone fibra: internet veloce, SIM extra e 50€ su Amazon!

Se hai già una SIM Vodafone, potresti prendere in considerazione l’offerta per la rete fissa che stanno proponendo, perché promette davvero bene e senza fregature. Ti costerà 23,95 euro al mese, senza nessun costo di attivazione iniziale. E qui arriva il bello: dentro quei 23,95 euro è già compreso un contributo di attivazione di 5 euro al mese per 24 mesi, quindi niente sorprese extra nel conto finale. Attenzione però: se decidi di mollare tutto prima dei 24 mesi, dovrai pagare le rate residue, ma se resti fedele, il prezzo resta stabile anche dopo quei due anni.

Fibra Vodafone con SIM 50GB e buono Amazon da 50 euro

La connessione è una delle cose più importanti, giusto? Qui ti offrono internet illimitato con una velocità che può arrivare fino a 2.5 Gigabit al secondo, ma ovviamente dipende da quanto è buona la copertura nella tua zona. Il modem che ti danno è super tecnologico, con Wi-Fi ottimizzato per garantirti la massima stabilità e velocità. E se la linea fissa fa i capricci? Nessun problema! La funzione “Sempre Connessi” entra in gioco automaticamente e ti fa passare alla rete mobile di Vodafone grazie a una SIM dedicata, così la tua connessione non si interrompe mai. Geniale, no?

Poi, se attivi l’offerta online, ti regalano anche le chiamate illimitate da telefono fisso verso numeri fissi e mobili in Italia. Ma aspetta, c’è di più: se sei coperto da fibra FTTH, FTTC o anche ADSL, insieme alla Vodafone Station ti arriva pure una SIM solo dati con 15 giga al giorno per navigare mentre aspetti che la linea fissa entri in funzione. E una volta attivata la linea, la SIM ti regala 50 giga al mese senza costi aggiuntivi, così puoi restare connesso anche in mobilità.

E se ancora non ti bastasse, chiudendo l’acquisto online senza passare da un operatore e inserendo il codice BUONO50, riceverai un buono regalo Amazon da 50 euro, che ti arriva via email entro 90 giorni dall’attivazione. Però fai in fretta: questa promozione dura fino all’11 giugno 2025. Insomma, se stai pensando di cambiare operatore o mettere finalmente la rete fissa, questa offerta merita un’occhiata, soprattutto per chi vuole una connessione veloce, stabile e qualche extra che fa sempre comodo.