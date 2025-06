Samsung Galaxy S26

Samsung potrebbe introdurre significative migliorie nel comparto fotografico della prossima serie Galaxy S26, in particolare per limitare due difetti noti: lens flare e ghosting. Le nuove indiscrezioni provengono da fonti industriali coreane che indicano un’evoluzione tecnologica nei moduli ottici progettati da Samsung Electronics.

Lente potenziata per ridurre i riflessi nelle foto notturne

Il fenomeno del lens flare, ovvero i riflessi indesiderati causati da fonti luminose dirette, è particolarmente evidente nelle fotografie notturne o in controluce. La linea Galaxy S26 potrebbe adottare un nuovo trattamento anti-riflesso sulle lenti, già testato su dispositivi di fascia alta di altri produttori, con l’obiettivo di contenere queste aberrazioni ottiche. Anche il ghosting, ovvero le immagini sovrapposte causate da riflessioni interne alla lente, sarà al centro dell’ottimizzazione.

Nuove tecnologie per un comparto fotografico più competitivo

Samsung non ha ancora confermato ufficialmente i dettagli, ma l’introduzione di nuove lenti rivestite e materiali avanzati suggerisce una strategia focalizzata sulla qualità fotografica. L’azienda sudcoreana avrebbe preso in considerazione i feedback degli utenti dei Galaxy S23 e S24, dove sono stati segnalati entrambi i difetti, seppur in maniera limitata. L’obiettivo è migliorare ulteriormente la resa delle immagini in condizioni di luce complessa.

Un passo verso una fotografia mobile più professionale

L’attenzione di Samsung verso questi aspetti specifici della fotografia mostra un orientamento sempre più professionale della gamma Galaxy. I miglioramenti potrebbero interessare sia la fotocamera principale sia i sensori secondari, con vantaggi per foto e video in ogni condizione ambientale. L’adozione di moduli ottici aggiornati potrebbe anche essere accompagnata da algoritmi di post-processing più evoluti per ridurre le imperfezioni in tempo reale.

Tempistiche e scenari possibili

Il lancio della serie Galaxy S26 è previsto per l’inizio del 2026, ma la fase di sviluppo è già in corso. Le innovazioni nei moduli fotografici potrebbero essere annunciate ufficialmente nel corso del prossimo anno, in occasione dei primi teaser ufficiali o durante eventi di settore come il CES 2026 o il Mobile World Congress.