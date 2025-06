MediaWorld regala Galaxy Book4 o Tab A9+ con S25: scopri l’offerta

Da MediaWorld non si scherza, compri uno smartphone top di gamma e ricevi un super regalo Samsung. Sembra uno di quei momenti in cui ti senti fortunato anche prima di entrare in negozio. Niente concorsi: qui compri e ricevi. Dal 30 maggio al 15 giugno 2025, prendi uno dei nuovi Galaxy S25 e… boom! Ti porti a casa Galaxy Book4 o Galaxy Tab A9+. Roba seria. Registra l’acquisto su Samsung Members entro il 6 luglio 2025 e aspetta comodamente il tuo omaggio. Non serve rincorrere la fortuna, ti basta fare shopping da MediaWorld. I premi arrivano entro 180 giorni dall’email di convalida. Quindi rilassati, il pacco lo ricevi senza dover muovere un dito. Basta la prova d’acquisto e un paio di clic. Il difficile sarà solo scegliere quale Galaxy S25 prendere. Per tutto il resto c’è MediaWorld, anche online e a quel punto, tanto vale farsi un regalo doppio, no?

Galaxy S25: scegli il tuo, MediaWorld ti premia

Partiamo dall’SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 1TB. È titanico dentro e fuori, in Titanium Whitesilver. Da MediaWorld lo trovi a 1729 euro ed in regalo arriva il Galaxy Book4 i3. C’è poi il Galaxy S25 Ultra 512GB. Sempre potente, sempre elegante, e anche lui ti regala il Book4 i3. Cerchi qualcosa di più accessibile? L’S25 Ultra 256GB è perfetto: 1199 euro in Titanium Black, anche disponibile in Titanium Silverblue e Gray. Il regalo qui è il Galaxy Tab A9+. Lo stesso vale per l’S25 Edge 512GB, compatto e brillante. Con lui, il Tab A9+ arriva puntuale. E infine l’S25+ 512GB, elegante in Silver Shadow, da 1229 euro. Anche qui, il Galaxy Tab A9+ è incluso. Tutti i modelli fanno parte della promo MediaWorld, sia online che nei negozi fisici. Registra il tuo acquisto su Samsung Members e goditi il regalo. Promo valida solo fino al 15 giugno. Vai qui sul sito e scopri i dettagli.