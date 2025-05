Amazon OFFERTA: Samsung Galaxy S25 Ultra in MEGA SCONTO con in REGALO il Galaxy Book 4

Un’occasione tale su Amazon non si incontra tutti i giorni. Chi acquista il nuovo Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512GB entro metà giugno, riceve anche un Galaxy Book4 in regalo, un laptop con Intel Core i3 dal valore di 499 euro. Non è un coupon, non è uno sconto virtuale, ma è un dono vero da richiedere tramite Samsung Members e senza costi aggiuntivi. Si deve solo effettuare una registrazione e mostrare una prova d’acquisto. Esteticamente il Galaxy S25 Ultra in promo su Amazon ha tutto ciò che si vuole. La scocca in titanio unisce solidità ed eleganza, confermando la cura dei materiali. Lo schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici, con tecnologia Vision Booster, raggiunge una luminosità massima di 2.600 nit e una frequenza di aggiornamento a 120Hz. Ogni contenuto appare così estremamente vivido in ogni momento e con qualsiasi cosa si faccia.

Fotocamera stellare e omaggio esclusivo solo per chi compra su Amazon

Il Samsung Galaxy S25 Ultra ne ha potenza da vendere e non a caso è stato scelto da Amazon per la sua clientela. Il processore Snapdragon 8 Elite for Galaxy, abbinato a 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, domina qualsiasi attività. Dalla modifica di video in 4K al gaming pesante, tutto avviene senza rallentamenti. La presenza delle funzioni Galaxy AI impreziosisce l’esperienza. Alcune sono sviluppate in collaborazione con Google, come Cerchia e Cerca, che rende la ricerca intuitiva e naturale. In tasca, un dispositivo intelligente che comprende l’utente, anticipa esigenze e semplifica gesti quotidiani.

Chi dice che la perfezione non esiste, non ha ancora provato il comparto fotografico del Galaxy S25 Ultra. Il sensore principale da 200 megapixel con stabilizzazione ottica produce scatti dettagliati e video in 8K. L’ultra-wide da 50 megapixel e i due teleobiettivi da 50 e 10 megapixel aggiungono versatilità. Davanti, una fotocamera da 12 megapixel eleva la qualità di selfie e videochiamate. Insieme allo smartphone arriva anche la S Pen, per una produttività senza limiti. La batteria da 5.000mAh assicura autonomia prolungata. Tutto questo, arricchito da un Galaxy Book4 in regalo. Ma quanto costa questo smartphone favoloso? Su Amazon adesso lo si trova con ben 520€ di sconto, alla bellezza di soli 1.399,00€. Dove acquistarlo? Proprio qui, cliccando su questo link. Bisogna sbrigarsi!