Google, prime notizie sui nuovi colori dei Pixel 10

In questi giorni stanno cominciando a diffondersi sul web delle informazioni riguardanti i nuovi Google Pixel 10 e in particolare delle future colorazioni. Infatti sembra che un utente sia riuscito a scattare alcune foto del nuovo smartphone durante la produzione di un video pubblicitario. Grazie a queste informazioni si può intuire con certezza le caratteristiche del nuovo modello oltre alle eventuali colorazioni. Queste informazioni sono molto importanti poiché sono state scattate dal vivo e rappresentano una prova certa delle peculiarità dei Google Pixel 10.

La pubblicità era incentrata sulle capacità fotografiche del nuovo Pixel, fondamentali per gli smartphone con marchio Google. I futuri modelli avranno probabilmente delle capacità aumentate dal punto di vista delle fotografie. Altro punto da considerare è l’ intelligenza artificiale dato che si punterà per un utilizzo avanzato nei nuovi modelli grazie a delle funzioni specifiche. Infatti sarà possibile grazie alla funzione “Add me“, aggiungere una persona alla fotografia dopo averla scattata.

Google, nuove informazioni sui colori dei nuovi Pixel 10

Online stanno circolando diverse informazioni riguardanti le colorazioni dei nuovi Pixel 10 che rispecchierebbero un po’ le idee già fatte nei giorni precedenti. Infatti sembra che sarà presente la colorazione Ossidiana insieme al Blu, Iris e Limoncello. Per quanto riguarda i Pixel Pro saranno di colore Verde, Sterling e Porcellana. Inoltre è probabile che nel debutto ufficiale vengano cambiati i nomi delle colorazioni come già successo per i Pixel 7 in cui il nome non rispecchiava quello dato i precedenza. Quindi sembra che per i Pixel 10 non siano presenti delle colorazioni chiare come quelle sui Pixel 10 Pro. Probabilmente una scelte per distinguere di più le due versioni.

Sembra che per adesso non resta che aspettare il debutto ufficiale per scoprire veramente i nomi delle colorazioni e delle future caratteristiche dei Pixel 10. Oltre che alle funzioni ulteriori inserite grazie all’ intelligenza artificiale.