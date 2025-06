Connessione e mobilità smart: l’offerta Vodafone+Telepass

Hai presente quando trovi un’offerta che sembra fatta apposta per semplificarti la vita? Ecco, quella di Vodafone e Telepass è una di quelle. Si chiama “Fissa più Telepass conviene Sempre!” — e il nome dice già molto. In pratica, a 27,95€ al mese hai una linea Internet veloce e stabile per casa, con chiamate illimitate e, in più, un pacchetto di servizi Telepass che torna comodo soprattutto se viaggi spesso in auto.

Casa connessa e auto in corsia veloce con Vodafone

Partiamo dall’inizio: l’attivazione? Gratis. Niente spese iniziali da 39,90€, e anche la rateizzazione dei costi tecnici (5€ al mese per 24 mesi) è già inclusa nella cifra mensile, senza sorprese. Se mantieni l’offerta attiva per due anni, continuerai a pagare sempre 27,95€. Se invece cambi idea prima dei 24 mesi, ti verranno chieste solo le rate mancanti. Nessuna penale “a sorpresa”.

Ma la parte più interessante arriva ora: attivando questa promo hai un mese completamente gratuito su tutto il pacchetto fisso. E per quanto riguarda Telepass? Qui si fa sul serio: ricevi 6 mesi gratis di Telepass Sempre, che poi costerà 3,90€/mese, e 6 mesi di Assistenza Stradale Europa, che dopo i sei mesi passa a 2,80€/mese. In più, se usi il codice CBPED25 sull’app Telepass entro 15 giorni dalla firma del contratto, ti rimborsano il 50% dei pedaggi autostradali in Italia per i primi 3 mesi, fino a un massimo di 10€ al mese. Sì, cashback vero, non punti o sconti futuri.

C’è solo una piccola condizione: non devi essere già stato intestatario di un contratto Telepass negli ultimi 30 giorni. Nessun problema? Ottimo, puoi aderire.

La linea fissa viaggia fino a 2.5 Gigabit/s, a seconda della copertura nella tua zona, e il modem incluso ha un sistema chiamato Wi-Fi Optimizer, pensato per mantenere la connessione stabile e veloce in ogni stanza. E se per caso Internet dovesse andare giù per un attimo? Nessun panico: entra in funzione la tecnologia Sempre Connessi, che ti collega in automatico alla rete mobile Vodafone tramite app. Come dire: casa sempre online, anche quando capita l’imprevisto.

Ultimo dettaglio, ma non meno importante: se attivi tutto online, hai anche le chiamate illimitate da fisso verso numeri fissi e mobili in Italia. Niente scatti alla risposta, niente limiti.

Insomma, se stai pensando di cambiare operatore o stai traslocando e ti serve una nuova connessione per casa, questa combo Vodafone + Telepass è una di quelle da valutare con attenzione. Perché ti dà molto, con una spesa chiara e senza costi nascosti.