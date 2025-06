RAT55: l’aereo segreto dell’Air Force torna a farsi vedere

Non capita spesso di vedere uno degli aerei più misteriosi dell’aeronautica americana fare capolino in un aeroporto civile, ma ogni tanto succede. E quando succede, l’interesse — tra appassionati, fotografi e analisti — schizza alle stelle. È il caso recente del RAT55, un nome che per molti dice poco, ma che per gli addetti ai lavori suona quasi leggendario. Si tratta di un vecchio Boeing 737-200, ma non lasciatevi ingannare dall’apparenza: questo aereo è stato trasformato in una vera e propria piattaforma volante per il test di sistemi radar avanzatissimi.

Cosa sappiamo davvero sul misterioso RAT55

Ufficialmente si chiama NT-43A, ma tutti lo conoscono come RAT55 — acronimo di Radar Airborne Testbed — e il suo look non passa certo inosservato. Ha un muso allungato e un po’ alieno, una coda piena zeppa di sensori e una livrea piuttosto anonima, come se cercasse di non farsi notare… pur riuscendoci a fatica. È stato avvistato nei giorni scorsi all’aeroporto di Amarillo, in Texas, dove è atterrato, ha fatto una breve sosta e poi si è rimesso in volo, probabilmente diretto verso una delle sue destinazioni più abituali: il Tenopah Test Range Airport nel deserto del Nevada, non troppo lontano dalla mitica Area 51.

Non è la prima volta che RAT55 esce allo scoperto. Già in passato era stato visto nei pressi di impianti specializzati in manutenzione profonda, come quello di King Aerospace in Oklahoma. E anche stavolta potrebbe essere passato per l’Arkansas National Airport proprio per un check-up tecnico. Le sue uscite pubbliche sono rare, ma quando accadono attirano sempre l’attenzione. E non è difficile capirne il motivo.

Il bello — o il misterioso, a seconda dei punti di vista — è che l’Air Force non ama parlare di questo aereo. Alla domanda diretta sul perché del recente spostamento, la risposta è stata: “Non abbiamo dettagli da fornire”. Classico. Ma proprio questo alone di segretezza alimenta il fascino del RAT55. Secondo chi lo studia da tempo, viene usato per testare firme radar, intercettazioni e contromisure. In pratica, serve a capire quanto un velivolo si “vede” o si “nasconde” agli occhi dei radar più moderni. Una funzione cruciale, soprattutto in un’epoca in cui la guerra elettronica sta diventando centrale.

Insomma, ogni volta che RAT55 si fa vedere in giro, non è solo un passaggio curioso in aeroporto. È come sbirciare — anche solo per un attimo — dentro il dietro le quinte della tecnologia militare americana più avanzata.