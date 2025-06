Google Foto

Una nuova funzione in fase di sviluppo potrebbe presto arricchire Google Foto, migliorando l’organizzazione automatica degli scatti. Secondo quanto emerso da un’analisi del codice dell’app, Google starebbe lavorando a un sistema di raggruppamento intelligente delle immagini simili, indicato internamente con il nome di “piles”.

Raggruppamenti visivi per immagini multiple simili

Il nuovo sistema dovrebbe consentire agli utenti di visualizzare più scatti simili come una sorta di pila sovrapposta, lasciando in evidenza l’immagine considerata migliore. L’obiettivo sarebbe quello di semplificare la navigazione nella galleria, rendendo meno invasiva la presenza di immagini molto simili o duplicate, spesso scattate in sequenza.

Nessuna conferma ufficiale, ma i test sono in corso

Al momento la funzione non è ancora disponibile pubblicamente né è stata annunciata ufficialmente da Google, ma il codice rilevato nella versione beta dell’app Android suggerisce che il team di sviluppo sta testando l’implementazione. Il comportamento previsto prevede che toccando la pila si possano visualizzare tutti gli scatti contenuti, con la possibilità di selezionarli, eliminarli o modificarli singolarmente.

Organizzazione più efficiente e galleria meno affollata

L’introduzione di una funzione di pile visive andrebbe incontro all’esigenza di molti utenti di ridurre il disordine nella libreria fotografica, soprattutto in seguito a sessioni di scatto ripetute. L’organizzazione automatica, se ben implementata, potrebbe diventare uno strumento utile anche per facilitare la selezione e la condivisione delle immagini migliori.

Tempistiche ancora sconosciute

Non è ancora noto se la funzione verrà rilasciata globalmente o in fasi, né se sarà attivabile manualmente o impostata come vista predefinita. Tuttavia, le modifiche recenti al codice dell’app suggeriscono che Google stia testando attivamente questa funzionalità e che un rollout non sia troppo lontano. La novità dimostra come Google Foto continui a evolversi per rispondere alle esigenze di un’utenza sempre più ampia e con archivi multimediali sempre più complessi. Voi cosa ne pensate? Utilizzate il servizio?