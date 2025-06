1Mobile è super con la sua promo da 150GB in 5G: Iliad battuta e dominio in Italia

1Mobile, operatore virtuale attivo in Italia su rete Vodafone, ha lanciato una nuova promozione chiamata Speed 5G 150 Limited Edition. Si tratta di un’offerta pensata per chi vuole passare a un nuovo gestore mantenendo il proprio numero, ottenendo una tariffa chiara, stabile e con una quantità generosa di giga.

L’offerta include minuti illimitati verso tutti, 50 SMS e 150 giga in 5G, con una velocità garantita dall’infrastruttura Vodafone. Il primo mese ha un costo promozionale di 5€, mentre dal secondo mese in poi la tariffa passa a 6,99€ al mese, prezzo fisso per sempre. Non ci sono aumenti futuri né costi nascosti. Fortunatamente non esistono più utenti che abbiano il pregiudizio verso il nome di questo gestore che, non essendo altisonante come magari quello di Vodafone, Iliad e TIM, poteva essere tenuto fuori da diversi possibili clienti. Ad oggi la situazione è totalmente diversa: chi sceglie un gestore virtuale e sa di prendere qualità, quantità e convenienza insieme.

Promo riservata a chi effettua la portabilità

Speed 5G 150 Limited Edition è disponibile solo per chi richiede la portabilità del numero da un altro operatore, senza limitazioni sulla rete di provenienza. In questo caso, la SIM è gratuita. Chi invece preferisce attivare un nuovo numero potrà farlo pagando 5€ per la SIM.

L’attivazione avviene solo tramite SPID, in modo semplice, sicuro e veloce. Non è previsto alcun costo di attivazioneper aderire alla promozione.

Una soluzione pensata per chi cerca tanti dati e rete veloce

Con 150 giga in 5G e chiamate illimitate, questa offerta si rivolge a chi utilizza intensamente lo smartphone per navigare, lavorare o guardare contenuti in mobilità. La presenza della rete 5G e la possibilità di accedere a un prezzo fisso rendono la proposta particolarmente interessante per chi desidera stabilità e performance elevate.

1Mobile punta così a conquistare nuovi utenti con un’offerta conveniente, senza vincoli e facile da attivare, offrendo ampia copertura e prestazioni moderne.