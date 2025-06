Very Imperdibile 5,99 Giga x2, ecco le novità

l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di modificare una delle sue ultime offerte di rete. Si tratta dell’offerta nota con il nome di Very Imperdibile Giga X2. L’operatore ha modificato il bundle di sms messi a disposizione e ha modificato il costo di attivazione. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Imperdibile Giga X2, ecco le modifiche attuate dall’operatore virtuale

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha apportato alcune modifiche alla sua offerta mobile. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione è quella denominata Very Imperdibile Giga X2. Questa è un’offerta rivolta a tutti i nuovi clienti che decideranno di attivare un nuovo numero telefonico.

Fino ad ora, con questa offerta erano inclusi sms senza limiti da inviare verso tutti i numeri. Ora, però, l’operatore ha deciso di ridurre questa quantità, per un totale di 200 sms sempre da inviare verso tutti i numeri. Come già detto, poi, l’operatore ha anche deciso di modificare il costo di attivazione dell’offerta. Se fino ad ora gli utenti dovevano sostenere un costo di attivazione pari a 2,99 euro, ora sarà necessario sostenere una spesa più alta pari a 4,99 euro.

Oltre a questo, non è cambiato nient’altro di questa offerta. Very Imperdibile Giga X2 include sempre ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 5G. Rimangono inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e, come già detto, fino a 200 sms verso tutti i numeri.

Per avere a disposizione questo bundle, gli utenti dotvanno sostenere una spesa pari a 5,99 euro al mese, a cui bisogna aggiungere i 4,99 euro per il costo di attivazione. Ricordiamo però che questa volta è rivolta solo ai nuovi clienti che attiveranno un nuovo numero telefonico. Ricordiamo inoltre che l’offerta è attivabile da una sezione dedicata presente sul sito ufficiale.