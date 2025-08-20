1Mobile presenta Speed 5G 150 Limited Edition

Il mercato della telefonia mobile si arricchisce di una proposta competitiva lanciata da 1Mobile. La nuova offerta “Speed 5G 150 Limited Edition” consente ai clienti di accedere a un pacchetto con 150GB in 5G, minuti illimitati e 50 SMS. Il costo è di soli 5€ per il primo mese e 6,99€ a partire dal secondo. L’attivazione è gratuita per chi sceglie la portabilità da qualsiasi operatore, mentre chi acquista una nuova SIM deve versare un contributo di 5 euro. L’offerta rimarrà attivabile fino al 31 agosto 2025 ed è destinata sia ai nuovi numeri che a chi decide di portare il proprio.

1Mobile: condizioni, limiti, servizi e molto altro ancora

Il servizio 5G viene erogato attraverso la rete Vodafone, garantendo quindi affidabilità e copertura sul territorio nazionale. In caso di mancato rispetto dei requisiti tecnici richiesti, la navigazione resta comunque disponibile in 4G. I clienti hanno la possibilità di monitorare consumi, rinnovi e credito residuo tramite l’app dedicata o accedendo all’area personale del sito ufficiale. La promo si rinnova automaticamente ogni mese e non prevede accumulo di traffico non utilizzato. È prevista anche la possibilità di riattivare l’offerta con funzione “Restart” o acquistare pacchetti aggiuntivi se si esauriscono i gigabyte inclusi.

La promozione è valida anche in Unione Europea, in conformità con le regole comunitarie sul roaming. Il traffico è pensato per un uso personale, lecito e corretto, come stabilito dalle condizioni generali di contratto. In caso di portabilità in uscita entro i primi 180 giorni, eventuali bonus ricevuti al momento dell’attivazione verranno trattenuti dal credito residuo. Se il cliente non dispone di credito sufficiente al rinnovo per due mesi consecutivi, l’offerta viene sospesa ma può essere riattivata con una ricarica adeguata.

Restano però alcune limitazioni. Ad esempio i servizi dati non sono compatibili con vecchi dispositivi Blackberry OS e possono risultare parzialmente non funzionanti con alcuni modelli Brondi e Wiko. 1Mobile precisa di non essere responsabile per eventuali malfunzionamenti legati a queste incompatibilità. Nonostante ciò, il pacchetto si presenta come uno dei più convenienti sul mercato, combinando connettività veloce, ampia disponibilità di giga e costi contenuti. Con “Speed 5G 150 Limited Edition” l’operatore punta così a rafforzare la propria posizione tra le alternative low-cost affidabili.