Truffa online a giugno 2025: il messaggio deruba gli utenti di soldi e dati

Nell’epoca in cui tutto è digitalizzato, anche i raggiri si fanno più sofisticati. Sta circolando un messaggio apparentemente innocuo che promette accesso a investimenti “protetti” e garantiti, ma che in realtà è una vera e propria trappola. Il testo è costruito in modo da tranquillizzare, facendo leva su concetti come sicurezza, autenticazione e accesso immediato. La truffa dunque sta spopolando in queste ore con qualcuno che addirittura ci avrebbe creduto.

Una truffa che sfrutta linguaggio tecnico per rubare fiducia e denaro

Il messaggio sfrutta l’autenticazione a due fattori come specchietto per le allodole: una tecnica efficace per far credere all’utente che si trovi davanti a un ambiente sicuro. In realtà, si tratta di un sito clone che raccoglie informazioni riservate per fini illeciti. Le vittime più colpite sono spesso persone attratte dalla possibilità di fare soldi velocemente senza verificare la fonte. I numeri delle segnalazioni sono in aumento e le autorità invitano alla massima prudenza, evitando di cliccare su link sospetti o inserire dati personali senza aver prima verificato l’attendibilità della comunicazione.

In questo caso, di fronte ad un messaggio che contiene tale tipologia di avviso, bisogna solo evitare di cliccare sui link, la stessa cosa che dovete ricordare anche nel caso di un altro testo: quello che vi fa credere di aver vinto da Leroy Merlin. Come si può leggere qui in basso, vi inviteranno a scaricare un voucher che contrassegnerà la vostra vittoria, nulla di più falso. Fate quindi molta attenzione a questo messaggio:

“Congratulazioni!

Puoi vincere un premio esclusivo

Set Di Attrezzi Dexter Da 108 Pezzi

Apprezziamo Il Tuo Feedback!

Sei stato selezionato come uno dei pochi fortunati per l’opportunità unica di riceverne uno nuovo di zecca

Set di attrezzi Dexter da 108 pezzi!

Per richiederlo, rispondi semplicemente ad alcune brevi domande sulla tua esperienza con Leroy Merlin.

Scaricalo Ora!“.