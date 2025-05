Xiaomi Mix Flip2

Xiaomi Mix Flip 2 è pronto al debutto, e secondo le ultime informazioni sarà dotato del nuovo chip Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, una variante potenziata del SoC top di gamma di Qualcomm. Il dispositivo pieghevole, atteso per la seconda metà del 2025, dovrebbe segnare un salto di qualità per Xiaomi nel segmento dei foldable a conchiglia, anche grazie a una dotazione tecnica di fascia altissima.

Chipset personalizzato per prestazioni elevate

Il processore Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy è una versione esclusiva già vista su dispositivi di punta Samsung. È stato progettato per offrire prestazioni CPU e GPU superiori rispetto alla versione standard, con frequenze di clock più spinte e una maggiore efficienza energetica. L’adozione di questo chip da parte di Xiaomi rappresenta una scelta strategica per differenziare il Mix Flip 2 rispetto ai concorrenti nel mercato dei pieghevoli compatti.

Il primo clamshell con chip Elite di Qualcomm

Secondo quanto anticipato, il Mix Flip 2 potrebbe essere il primo dispositivo pieghevole a conchiglia a integrare un chip della serie Elite di Qualcomm, portando quindi il livello di elaborazione e intelligenza artificiale dei foldable su un nuovo standard. Questo lo porrebbe in diretta concorrenza con modelli come Galaxy Z Flip 6, atteso con la stessa piattaforma hardware.

Arrivo previsto nei prossimi mesi

Il lancio dello Xiaomi Mix Flip 2 è previsto entro l’estate o al massimo nei primi mesi dell’autunno 2025. In termini di design, ci si aspetta una scocca ultra sottile, un display interno AMOLED pieghevole con alta frequenza di aggiornamento e un pannello esterno migliorato per notifiche e interazione rapida. Anche il comparto fotografico potrebbe essere aggiornato, con un sensore principale ad alta risoluzione ottimizzato per lo scatto in piega.

Focus su autonomia e AI

Il nuovo chip Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy integrerà funzioni di AI on-device, ottimizzando consumi, prestazioni e interazione vocale. Il Mix Flip 2 sarà quindi anche un banco di prova per le nuove funzionalità basate su intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo, senza necessità di cloud. Resta da confermare la capacità della batteria, ma l’ottimizzazione energetica del SoC lascia intendere una buona autonomia nonostante le dimensioni compatte.