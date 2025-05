Vodafone Bronze Plus: giga illimitati in 5G a 9,99€ senza sorprese

Se stai cercando un’offerta semplice, senza sorprese, ma con tutto quello che serve per stare connesso senza pensieri, Vodafone Bronze Plus potrebbe essere proprio quello che fa per te. Partiamo dal prezzo: 9,99 euro al mese, con attivazione gratuita se fai tutto online e la SIM arriva a casa tua senza spese di spedizione. Già così sembra un buon affare, ma c’è molto di più.

Con Vodafone Bronze Plus navighi e giochi in 5G

Il pezzo forte? Giga illimitati in 5G. Sì, hai capito bene: navigazione senza limiti con la velocità super veloce del 5G, per vedere video, ascoltare musica, giocare e restare sempre connesso senza preoccuparti del traffico dati. Oltre a questo, minuti e SMS illimitati per chiamare e scrivere a chi vuoi, quando vuoi.

Il prezzo resta bloccato per 24 mesi, quindi niente brutte sorprese con aumenti improvvisi. E se per caso finisci il credito residuo? Niente panico: grazie alla “continuità di servizio”, puoi continuare a navigare e parlare senza limiti fino a 48 ore. Praticamente, Vodafone ti dà un margine di sicurezza che può salvarti in tante situazioni.

Ci sono anche servizi pensati per farti vivere più tranquillo: la segreteria telefonica, così non perdi nessun messaggio, e il servizio di recall che ti fa sapere quando un numero che stavi cercando è di nuovo disponibile. Molto comodo, no?

Poi c’è la scelta: SIM fisica o eSIM, come preferisci. Se hai un telefono compatibile, puoi anche evitare la SIM tradizionale e avere tutto virtualmente, direttamente dentro il dispositivo.

Un’altra chicca? L’addebito automatico, che ti libera dal pensiero di dover ricaricare ogni volta. Quando il credito scende sotto i 5 euro, Vodafone ricarica automaticamente 5 euro, così non rischi mai di rimanere senza.

Attivare la SIM è davvero semplice. La ricevi gratis e in tempi rapidi, anche con consegne serali, e puoi scegliere se identificarti direttamente con il corriere o fare tutto online con SPID o un video guidato. Se vuoi portare il tuo vecchio numero, nessun problema: in pochi giorni sarà tutto pronto, e il credito residuo trasferito senza intoppi.

In sintesi, Bronze Plus è un’offerta senza fronzoli, ma super efficace, pensata per chi vuole una rete veloce e servizi smart senza complicazioni. E poi, non dimentichiamolo, Vodafone è la rete mobile più premiata d’Italia — non è poco!