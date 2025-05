Ritorna il mito GTi: Peugeot lancia la sua sportiva elettrica

Peugeot è pronta a riscrivere la storia della mobilità sportiva. Dopo una lunga attesa, la casa automobilistica ha ufficialmente annunciato la data del debutto della nuova 208GTi. Sarà esattamente il 13 giugno, in occasione della prestigiosa 24 Ore di Le Mans. Un momento fondamentale per il marchio. Poiché riporterà alla luce la leggendaria sigla GTi, questa volta però in chiave 100% elettrica.

La nuova vettura si posizionerà come una delle alternative più interessanti alla Alpine A290, puntando su prestazioni e piacere di guida. I dettagli tecnici restano ancora un mistero, ma Peugeot promette un’esperienza emozionante al volante. Agile, scattante e pensata per il divertimento, la piccola sportiva vuole unire tradizione e innovazione nel segno della sostenibilità.

Linee aggressive e cuore elettrico per la nuova 208 GTi

Sarà il primo modello elettrico della gamma Peugeot a portare l’iconico marchio GTi. L’ultima ad averlo sfoggiato era stata la 308 di precedente generazione, uscita dal mercato nel 2021. Il suo debutto è stato scelto per coincidere con uno degli eventi motoristici più seguiti al mondo, a conferma dell’importanza del modello.

Sotto il cofano, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe esserci la stessa unità motrice utilizzata da altri modelli sportivi del gruppo Stellantis. La Peugeot208 GTi elettrica potrebbe quindi montare un motore da 280CV alimentato da una batteria da 54kWh. L’aspetto sarà altrettanto curato. È previsto anche un body kit dal design aggressivo, pensato per migliorare l’aerodinamica e dare un tocco di grinta alla carrozzeria compatta. Anche l’interno sarà probabilmente rinnovato. L’ obiettivo infatti è quello di esaltare il carattere sportivo dell’auto.

L’assetto sarà poi ottimizzato per garantire prestazioni superiori in curva e maggiore precisione nella guida sportiva. L’arrivo su strada è previsto per l’inizio del 2026. Ma non si esclude che Peugeot possa svelare qualche dettaglio in anticipo. Insomma, l’obiettivo è chiaro. L’azienda intende offrire una guida entusiasmante senza rinunciare all’efficienza dell’elettrico. Il mercato delle hot hatch si arricchisce così di una nuova promettente protagonista.