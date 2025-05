WindTre, per gli ex clienti nuova promo WOW con 200 GB in 5G

L’operatore telefonico italiano WindTre ritorna a tentare i suoi ex clienti con una nuova super proposta. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore sta proponendo l’attivazione dell’offerta di rete mobile WindTre GO 200 XXS 5G. Si tratta di un’offerta dal costo per il rinnovo mensile estremamente basso, ma con un bundle davvero di rilievo. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

WindTre tenta i suoi ex clienti, arriva la promo WindTre GO 200 XXS 5G

In questi ultimi giorni l’operatore di italiano WindTre sta proponendo ai suoi ex clienti l’attivazione di una super offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile nota con il nome di WindTre GO 200 XXS 5G. Questa volta, l’operatore la sta proponendo con un costo per il rinnovo mensile estremamente basso.

Gli ex clienti che la attiveranno dovranno infatti sostenere una spesa di soli 4,99 euro al mese. L’operatore sta poi proponendo gratuitamente anche il costo di attivazione. Gli utenti interessati potranno poi scegliere di pagare sia tramite il proprio credito residuo sia tramite metodo di pagamento con carta di credito o debito.

Nello specifico, nonostante il costo basso, il bundle di questa offerta include davvero molto. Con l’offerta in questione gli utenti potranno infatti utilizzare ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Il bundle dell’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri.

Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, ecco un esempio della comunicazione inviata dall’operatore ai suoi ex clienti tramite SMS.

“Passa a WINDTRE con un’offerta 5G! 200GIGA, 50SMS e minuti illimitati a 4,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 02/06. Costi, condizioni, copertura e privacy su windtre.it/go200xxs5gecm”.