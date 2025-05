LG Swing: lo smart monitor che si muove e si trasporta

Al CES di Las Vegas aveva catturato l’attenzione. Ora LG Swing, smart monitor sudcoreano da 31,5 pollici, si prepara a sbarcare in Italia. Dotato di display UHD 4K, pannello IPS e piedistallo con ruote, consente di lavorare, creare o rilassarsi in ogni angolo della casa. Il segreto è la struttura mobile e orientabile, pensata per chi non vuole adattarsi alla postazione, ma vuole che sia lo schermo a farlo. Il pannello da 3840×2160 offre colori vividi e angolo di visione di 178 gradi in orizzontale e verticale. Ogni dettaglio resta nitido, ogni sfumatura viene restituita con una precisione del 95% dello spazio colore DCI-P3. La tecnologia Brightness Control adatta l’illuminazione dello schermo in base alla luce ambientale, senza dover toccare nulla.

Versatilità mai vista in uno schermo: LG crea il futuro

L’LG Swing si inclina, ruota e si sposta senza sforzi, adattandosi a ogni contesto. Perfetto per il lavoro in gruppo, indispensabile per chi suona, utilissimo per i contenuti verticali. Il sistema Auto Pivot riconosce automaticamente l’orientamento ideale, per mostrare al meglio ogni video, anche gli Shorts. Nessun bisogno di intervenire manualmente: basta guardare, ed è già tutto al posto giusto. In più, l’app LG Switch trasforma la produttività consentendo di dividere lo schermo, modificare impostazioni e controllare più dispositivi da una sola postazione. Tutto funziona su webOS 24, il sistema operativo che include browser, app, AirPlay, Home Hub e condivisione wireless. Per un’esperienza ancora più fluida, è compatibile con il Magic Remote, acquistabile a parte.

L’LG Swing integra inoltre due speaker da 5 watt, con equalizzatore e Game Optimizer per chi vuole giocare con la massima resa. Include funzioni Flicker Safe, Eye Care Mode e HDR10, per proteggere la vista anche nelle lunghe sessioni. La porta HDMI 2.2, il Bluetooth, il WiFi e la USB-C offrono tutte le connessioni necessarie, anche per il Remote Desktop. Il design, con misure di 727,4×983,3×537,5 mm e peso di 21,2 kg, punta su materiali solidi e finiture curate. Il lancio in Italia è previsto nell’estate 2025, ma il prezzo resta ancora top secret. Curiosi di sapere quanto costerà? Presto sarà tempo di scoprirlo.