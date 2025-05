La Switch 2 si accende prima del lancio: trapelano nuovi dettagli

A pochi giorni dal debutto ufficiale, Switch 2 è apparsa ancora una volta in rete. Stavolta è il turno di un video che mostra il primo avvio del sistema. Una clip rapida, caricata su Reddit, ha acceso la curiosità di migliaia di fan. Solo 41 secondi, ma bastano per infiammare l’attesa. Il filmato rivela l’apparizione dei loghi ufficiali, seguiti dalla classica schermata per la selezione della lingua. Non ci sono chissà quali sorprese, eppure qualcosa si muove. L’interfaccia, con una veste aggiornata, sembra rimanere fedele allo stile Switch, segnale di una volontà di continuità, forse rassicurante per i veterani della console. Cosa si nasconde dietro l’attesa silenziosa della schermata successiva?

Un’attesa sospesa: le funzioni Switch sono ancora sigillate

Il video sembra fermarsi proprio nel momento più atteso senza accedere ai giochi o alla navigazione nei menu di sistema. L’inizializzazione si blocca, lasciando tutto sospeso. È emerso che la nuova Switch, così com’è ora, non può essere utilizzata completamente. Diverse fonti indicano la presenza di un aggiornamento obbligatorio, il vero lasciapassare per entrare nel mondo Switch 2. Questo aggiornamento verrà rilasciato esclusivamente il giorno del lancio, giovedì 5 giugno. Senza di esso, nessuna funzione è disponibile. Chi è riuscito a mettere le mani sulla console in anticipo, quindi, può solo guardarla accendersi, incapace di andare oltre quella prima schermata. Tutto sembra essere stato pianificato per impedire fughe di notizie troppo dettagliate.

Intanto il solo fatto che un video così semplice riesca a scatenare migliaia di commenti dice molto. La Switch 2, ancora chiusa nel suo guscio, è già diventata un mistero che tutti vogliono svelare. C’è chi prova a decifrare ogni pixel, chi giura di aver notato minime differenze nell’animazione iniziale, chi cerca dettagli nascosti. La sensazione è che Nintendo abbia già vinto generando un certo hype. Ora, che manca così poco, quanto potrà ancora resistere il segreto sulla nuova Switch?