Vivo svela i nuovi Vivo S30 e Vivo S30 Pro Mini

Il produttore tech Vivo ha da poco presentato in veste ufficiale per il mercato cinese una nuova serie di smartphone. Si tratta dei nuovi Vivo S30 e Vivo S30 Pro Mini, primi due modelli di questa serie dotati di notevoli caratteristiche tecniche. Tra queste, troviamo delle batterie molto capienti e un’ottima scheda tecnica. Vediamo qui di seguito tutte le specifiche tecniche.

Vivo annuncia ufficialmente in Cina I nuovi Vivo S30 e Vivo S30 Pro Mini

Ben due nuovi smartphone del produttore tech Vivo sono stati annunciati per il mercato cinese in queste ore. Come già accennato in apertura, si tratta dei nuovi Vivo S30 e Vivo S30 Pro Mini. Entrambi i nuovi device dispongono sul fronte di ampi display con tecnologia AMOLED. Il pannello del modello base, in particolare, ha una diagonale pari a 6.67 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Il pannello del modello Pro si distingue per essere di tipo LTPO e anche qui troviamo un refresh rate pari a 120Hz.

Per quanto riguarda le prestazioni, Vivo S30 è alimentato da un processore di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 7 Gen 4. Il fratello maggiore Vivo S30 Pro Mini può invece vantare delle performance più elevate, grazie alla presenza di uno degli ultimi processori top di gamma di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 9300+. Uno dei punti di forza di entrambi i dispositivi sarà poi l’autonomia. A bordo di entrambi troviamo infatti una grande batteria con una capienza pari a 6500 mah e con supporto alla ricarica rapida da 90W. E tutto questo nonostante le dimensioni piuttosto contenute e con uno spessore complessivo pari a soli 7.9 mm. Entrambi gli smartphone presentano poi tre sensori fotografici, uno principale da 50 MP con OIS, uno grandangolare da 8 MP e un teleobiettivo 3x con lente periscopica.

I nuovi Vivo S30 e Vivo S30 Pro Mini saranno inizialmente disponibili all’acquisto per il mercato cinese ad un prezzo iniziale di circa 330 euro e 430 euro al cambio attuale.