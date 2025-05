FALCON rivoluziona il controllo motorio dei robot

Chiunque abbia mai visto un robot umanoide in azione sa quanto possa essere difficile per queste macchine fare cose che per noi sono semplici. Tipo camminare, afferrare qualcosa, o peggio ancora: fare entrambe le cose contemporaneamente senza barcollare come se avessero le vertigini. Ma alla Carnegie Mellon University stanno cercando di cambiare proprio questo.

FALCON dà equilibrio e forza ai robot in movimento

Il team del laboratorio LeCAR (che sta per Learning and Control for Agile Robotics) ha sviluppato un sistema di controllo che si chiama FALCON. E no, non è un riferimento nerd a qualche supereroe volante, ma una tecnologia davvero interessante: un approccio che permette ai robot di coordinare braccia e gambe con sorprendente precisione.

La novità? FALCON divide il cervello del robot in due “piloti”: uno che si occupa solo delle gambe per mantenere l’equilibrio, e l’altro delle braccia, per eseguire movimenti più fini come aprire una porta, trainare un carrello, o reggere qualcosa di pesante. I due sistemi lavorano in parallelo ma condividono informazioni in tempo reale, proprio come due ballerini ben allenati.

Durante i test — che si possono anche vedere online — due robot, Unitree G1 e Booster T1, si cimentano in esercizi tutt’altro che banali: tirano oggetti pesanti, aprono porte che oppongono resistenza e affrontano un curioso tiro alla fune. E riescono a farlo senza perdere l’equilibrio o fare movimenti a scatti, come succedeva spesso in passato.

Una delle chicche del sistema è che si adatta a diversi modelli di robot senza troppe modifiche. Quindi non serve riscrivere tutto da zero ogni volta. Ah, e le prestazioni non sono affatto male: riescono a gestire forze fino a 100 newton (circa il 30% del loro peso) mantenendo stabilità e precisione.

Certo, c’è ancora strada da fare. Per ora FALCON gestisce solo forze su mani e piedi, e non su altre parti del corpo. Ma il team sta già lavorando per superare questo limite. Intanto, chi ha voglia di esplorare può trovare tutto su GitHub.