Vivo svela il nuovo Vivo V50, ecco le specifiche

Il produttore tech Vivo continua ad attaccare la fascia medio-alta del mercato con un nuovo prodotto. In queste ultime ore, infatti, l’azienda ha presentato in veste ufficiale per il mercato indiano il nuovo Vivo V50. Rispetto al precedente modello, qui troviamo diversi aggiornamenti di rilievo, tra cui anche la presenza di una batteria molto capiente. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Vivo annuncia ufficialmente in India il suo nuovo medio gamma Vivo V50

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Vivo ha ampliato la sua gamma di device di fascia medio-alta. Come già accennato in apertura, è infatti da poco approdato per il mercato indiano il nuovo Vivo V50. Quest’ultimo può vantare in primis un’ottima autonomia grazie alla presenza di una batteria enorme con una capienza di 6000 mah.

In caso di necessità, è possibile ricaricarla in tempi brevi grazie al supporto alla ricarica rapida da 90W. Il design è piuttosto curato e moderno. La backcover è infatti disponibile in diverse colorazioni originali, denominate rispettivamente Rose Red, Starry Night e Titanium Grey. Il display ha i bordi curvi su tutti e quattro i lati. Si tratta nello specifico di un pannello con tecnologia OLED con una diagonale pari a 6.77 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Il pannello è poi protetto da un vetro Diamond Shield Glass ed è in grado di raggiungere una luminosità di picco di ben 4500 nits. Dal punto di vista prestazionale troviamo invece il soc Snapdragon 7 Gen 3, mentre il comparto fotografico è realizzato in collaborazione con Zeiss. Quest’ultimo include ad esempio un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo medio di gamma Vivo V50 sarà disponibile all’acquisto inizialmente per il mercato indiano ad un prezzo iniziale di circa 385 euro al cambio attuale.