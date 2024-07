Sono trascorse solo alcune settimane dalla presentazione ufficiale dell’Alpine A290, la variante più grintosa della Renault 5. Emergono però già indiscrezioni su una possibile evoluzione di questa versione sportiva. La quale potrebbe essere dotata di trazione integrale. Secondo quanto riportato in esclusiva dalla testata francese L’Argus, il modello 4×4 dell’A290 potrebbe diventare una realtà. La nuova versione infatti andrebbe ad affiancare quella standard. In più sfrutterebbe un secondo motore elettrico montato sull’asse posteriore per fornire una spinta aggiuntiva. Così da incrementare notevolmente la potenza del veicolo. Il motore in questione, l’e-Axle di Valeo, potrebbe garantire un aumento di forza compreso tra 80 e 140 cavalli.

Potenza e innovazione per l’Alpine A290: verso nuovi orizzonti

Tale configurazione consentirebbe all’Alpine A290 di raggiungere una potenza complessiva compresa tra 300 e 360 cavalli. Superando così rivali come la Toyota GR Yaris. La quale, attualmente, detiene il titolo di piccola sportiva più potente. L’adozione della trazione integrale non comporterebbe modifiche strutturali importanti. Ciò grazie alla presenza di un asse posteriore multi-link già di serie. Questa soluzione permetterebbe di contenere i costi di produzione, rendendo il progetto ancora più fattibile. Secondo le indiscrezioni, la versione 4×4 dell’A290 potrebbe essere denominata GT o GTS. Anche se non è esclusa l’ipotesi di altre sigle come GTX, TX o SX. Se queste voci venissero confermate, l’uscita sul mercato è prevista per il 2026. Anno in cui potrebbe anche debuttare nel campionato rally con i nuovi regolamenti previsti per il 2027.

Insomma la prospettiva di un’Alpine A290 con le caratteristiche appena enunciate rappresenta un’importante evoluzione nel mondo delle auto sportive compatte. Questa versione potenziata offrirebbe prestazioni superiori. Oltre che a consolidare anche la posizione di marchio nel segmento delle auto elettriche ad alte prestazioni.

Così la strategia di Alpine di potenziare l’A 290 con una configurazione a quattro ruote motrici potrebbe aprire nuove opportunità. Sia nel mercato consumer che nelle competizioni sportive. Se l’indiscrezione fosse confermata, la vettura diventerebbe una delle più potenti della sua categoria. Ma potrebbe anche gettare le basi per il ritorno del brand nei rally, sfruttando i nuovi regolamenti del 2027. Ad ogni modo, nelle prossime settimane potremmo avere ulteriori conferme e dettagli su questo progetto. Il quale promette di ridefinire gli standard delle sportive compatte elettriche.