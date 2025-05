Euronics Stardays: nuove OFFERTE a prezzi extra ribassati

C’è quel momento in cui apri l’app Euronics, dai un’occhiata e ti parte l’urlo. Un urlo vero. Di gioia. Perché i Stardays Euronics non scherzano. Offerte con prezzi che ti fanno dubitare della realtà. E no, non è uno scherzo del cervello, è proprio così. Hai il caffè triste? Cambialo. La TV è grossa quanto un tostapane? Rimedia. Il PC fa fatica ad accendersi? Salvalo. In questi giorni su Euronics trovi il mondo tech e casa che ti guarda e ti chiama. E lo fa con prezzi bomba, mica sussurrando. Non ti serve il carrello, ti serve un carrello elevatore. Smartphone da urlo, portatili, TV da far invidia al cinema e accessori casa che ti cambiano le giornate. Euronics ti copre di offerte. Hai pochi giorni e poi…sparito tutto. Quindi punta l’orologio, stringi la carta e corri da Euronics.

Offerte Euronics: gli Stardays sono qui con promo sensazionali

Cominciamo dal re del salotto: l’LG Smart TV 98” 98UT91006LA è da Euronics a soli 1699 euro. Praticamente un cinema, ma senza popcorn costosi. Per i gamer assetati di potenza, l’ACER Notebook Gaming Nitro V 15 è tuo a 1149 euro. Spacca su ogni gioco. Se cerchi qualcosa di più leggero, c’è il LENOVO Ideapad 3 15.6” con Intel i3 e 8GB RAM ad un prezzo unico di 399 euro.

Lo smartphone top? Il SAMSUNG Galaxy S24 256GB Onyx Black a 599 euro. Roba da veri fanatici del display perfetto. La macchina da caffè DE LONGHI Magnifica Start ti fa ripartire con gusto da Euronics ora a 399,90 euro. Altro che bar sotto casa. E se devi cucinare da vero chef, ecco il forno BOSCH HQA334EB3 classe A+ a 499 euro. Nero, elegante, potente. Per chi ama giocare ovunque, la NINTENDO SWITCH 2 è solo adesso a 469,99 euro. Da Euronics non perdere ora anche il notebook HP Pavilion 16” con SSD da 512GB a 749 euro. Queste offerte le trovi solo su Euronics. Ma solo per poco. Affrettati, prima che spariscano dalla galassia degli sconti!