Smart TV 65″ TCL a prezzo folle con il -20% di Amazon

La smart TV TCL 65Q6C 65″ QD-Mini LED è un dispositivo che si adatta a diverse tipologie di arredamento grazie al design elegante e con bordi ultrasottili. Se siete in cerca di una nuova soluzione da mettere nel salotto della vostra casa, questo modello oggi rappresenta una delle migliori scelte sia per prezzo che per caratteristiche tecniche.

Perché, dunque, sceglierlo? Per rispondere a questa domanda ci sono certamente tanti aspetti su cui potremmo soffermarci, ma iniziamo sottolineando l’efficienza garantita dalla tecnologia di retroilluminazione che offre una qualità visiva eccezionale dato che è in grado di presentare immagini sorprendentemente vivide con colori realistici e un rapporto di contrasto ultra-elevato.

Smart TV TLC: oggi imperdibile su Amazon

Tra le tantissime promozioni messe a disposizione nel catalogo di Amazon, non passa inosservato lo sconto sulla smart TV TCL 65Q6C 65″ QD-Mini LED. Una smart TV in grado di offrire un’esperienza visiva e sonora eccezionali. Non manca infatti la tecnologia QLED che consente a questa TV TCL di offre colori autentici con oltre un miliardo di colori e sfumature. Tutto ciò, di conseguenza, offre una qualità delle immagini realistica e una gamma cromatica molto ampia con un contrasto sorprendente. A tal proposito è bene sapere che il pannello HVA offre un contrasto elevato con un consumo energetico inferiore e un angolo di visione più ampio.

Al tempo stesso, un’esperienza sonora cinematografica viene assicurata dagli speaker Onkyo che regalano un audio puro e con bassi intensi, garantendo un’esperienza Dolby Atmos immersiva in qualsiasi momento della visione di contenuti preferiti.

Non perdete altro tempo se volete acquistare questa smart TV a un prezzo super vantaggioso. Con lo sconto Amazon oggi avete l’occasione di pagare la TCL 65Q6C 65″ QD-Mini LED solamente 639,92 euro anziché 799,90 euro.