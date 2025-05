Amazon da IMPAZZIRE con lo smartphone Motorola in offerta a 98 euro

I prezzi degli smartphone sono letteralmente in caduta libera, solo per questi giorni di fine mese, difatti, è possibile mettere le mani su uno smartphone Motorola, precisamente il Motorola Moto G05, a soli 98 euro su Amazon.

Disponibile sul mercato da davvero pochissimo tempo, il prodotto offre un display da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione 720 x 1612 pixel, un IPS LCD con refresh rate che si ferma a 60Hz, ma comunque protezione Gorilla Glass 3 e 16 milioni di colori. Sotto il cofano è possibile trovare un processore MediaTek Helio G81 Extreme, octa-core con frequenza di clock a 2GHz, che viene affiancato dalla presenza di una GPU Mali-G52 MC2, oltre a 4GB di RAM e fino un massimo di 256GB di memoria interna (quest’ultima espandibile con l’ausilio di una microSD).

Amazon dimezza il prezzo dello smartphone Motorola

Risparmiare è davvero facilissimo con Amazon, in questi giorni gli utenti possono approfittare della riduzione del 42%, con la quale abbassare il listino di 169 euro del prodotto in oggetto, per arrivare a dover sostenere un investimento finale di soli 98 euro per il suo acquisto definitivo a questo link.

Ottimo comparto fotografico

Come tutti i dispositivi di fascia bassa, anche il corrente presenta una batteria sufficientemente capiente, studiata appositamente per garantire la massima autonomia possibile (5200mAh), supportando una ricarica “rapida”. In termini fotografici il prodotto presenta un sensore da 50 megapixel nella parte posteriore, con risoluzione di 8165 x 6124 pixel e apertura F1.8, appoggiandosi nello stesso tempo anche ad un anteriore da 8 megapixel con apertura F2.05. I video vengono registrati al massimo in FullHD a 30fps, mentre le sue dimensioni si aggirano attorno ai 165,67 x 75,98 x 8,17 millimetri di spessore e peso di 188,8 grammi.