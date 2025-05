One UI 8.0 si avvicina: primi segnali ufficiali sui portali Samsung

Sui portali ufficiali Samsung del Regno Unito, Stati Uniti, Germania, India e Polonia sono apparse alcune pagine dedicate a un nuovo programma beta. Anche se non è stata menzionata direttamente la One UI8.0, tutto fa pensare che si tratti proprio della nuova interfaccia in arrivo, basata su Android 16. La conferma indiretta arriva dal fatto che non sono previste altre versioni tra la 7.0 e l’8.0. Tali informazioni sono state rivelate dall’insider Tarun Vats, il quale ha condiviso alcuni screenshot interessanti, alimentando, ancora di più, le speculazioni sull’imminente lancio.

One UI 8.0: miglioramenti grafici e nuove funzioni per smartphone e tablet

Nei mesi scorsi si era parlato della terza settimana di maggio come possibile data per l’avvio del programma beta, ma evidentemente qualcosa ha ritardato i piani. Anche se la pubblicazione delle pagine fa pensare comunque che il test potrebbe iniziare molto presto. I primi dispositivi coinvolti saranno, con ogni probabilità, i modelli della serie Galaxy S25. Samsung non ha ancora rilasciato una comunicazione ufficiale, ma potrebbe rompere il silenzio in qualsiasi momento.

Mentre si attende la versione beta, iniziano a trapelare alcune delle novità principali di One UI 8.0. Tra queste vi è una maggiore efficienza energetica, nuove animazioni e un rinnovamento generale di alcune applicazioni chiave. L’app Messaggi, ad esempio, riceverà un’interfaccia più moderna, mentre DeX offrirà un’esperienza d’uso più flessibile. Anche Samsung Internet sarà aggiornato con un nuovo layout, più intuitivo e rapido nella navigazione. L’Area Personale verrà potenziata con nuove API Android, rendendo i dati sensibili ancora più protetti. La RAM virtuale, tramite RAMPlus, offrirà altre opzioni per personalizzare le prestazioni del dispositivo.

È prevista poi anche una nuova app Meteo, pensata per integrarsi meglio con il design complessivo dell’interfaccia. Numerosi modelli riceveranno l’aggiornamento. Oltre alla nuova serie GalaxyS25, anche i GalaxyS24, S23 e parte della serie S22 saranno compatibili. La famiglia Galaxy Z, i tablet Tab S9 e S10, così come vari modelli delle serie GalaxyA, M e F, sono destinati a ricevere la One UI 8.0. Insomma, la politica di aggiornamenti estesi adottata da Samsung permetterà a un vasto numero di dispositivi di restare al passo con le nuove funzionalità.