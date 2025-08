Samsung Galaxy Z Flip 7 sopravvive senza problemi alle torture di JerryRigEverything

I Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7 sono stati definiti gli smartphone pieghevoli più resistenti messi a punto da Samsung. Il produttore coreano ha implementano nuove soluzioni tecniche per la cerniera al fine di garantire oltre 500.000 aperture e chiusure, il tutto senza impattare sul design e sull’estetica.

Partendo da queste premesse, c’era molta attesa verso il test di resistenza di JerryRigEverything. Il video dello YouTuber arriva puntuale come un orologio e permette di dare uno sguardo a quello che gli smartphone pieghevoli sono in grado di subire.

JerryRigEverything si è concentrato sul Galaxy Z Flip 7, il foldable a conchiglia di Samsung. Lo stress test messo a punto dallo YouTuber prevede varie prove, tra cui la resistenza ai graffi, alla polvere e alla piegatura in senso contrario a quella possibile con le nuove cerniere.

Lo YouTuber JerryRigEverything ha sottoposto il Samsung Galaxy Z Flip 7 al suo stress test con risultati molto postivi

Se il pannello esterno con copertura in vetro offre una resistenza in linea con gli altri modelli top di gamma, quello interno in plastica risente maggiormente dei graffi. Anche la pressione esercitata da un’unghia è in grado di lasciare un solco visibile ma si tratta di un problema che Samsung si porta dietro dai primissimi modelli.

La scocca in alluminio si comporta esattamente come ci si aspetta da un dispositivo di fascia alta ma l’utilizzo di terra per simulare la presenza di polvere e corpi estranei inizia a causare i primi problemi. Inoltre, con la polvere penetrata nelle giunzioni della cerniera, questa inizia a opporre resistenza e scricchiolare.

Molto positiva la resistenza alla piegatura, con il Galaxy Z Flip 7 che supera i 180 gradi di apertura ma senza riportare danni visibili. La solidità strutturale del device lo protegge da questa pressione anomala senza danni visibili al display e alle componenti interne.