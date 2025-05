Apple, iPhone 18 con fotocamera da 200 MP come Samsung Galaxy S25 Ultra

Nuovi rumor parlano di un futuro in casa Apple pronto ad essere riscritto sponda iPhone 18. I nuovi terminali che arriveranno nel prossimo 2026 potrebbero infatti beneficiare di nuove tecnologie dedicate al comparto fotografico. Il sensore principale da 48 MP dovrebbe aver completato il suo ciclo con la prossima serie iPhone 17 in uscita il prossimo mese di settembre ed è per questo che si sta guardando avanti: Apple avrebbe scelto infatti di puntare su un nuovo sensore principale da 200 megapixel.

L’informazione è stata diffusa in queste ore da una fonte molto attendibile in merito, con i test che sarebbero già in corso su alcuni prototipi.

Zoom più fluido e meno perdite di qualità

Il sensore da 200 megapixel potrebbe servire ad attenuare una delle attuali criticità della fotocamera degli iPhone Pro, ovvero il calo di qualità nel passaggio tra lo zoom 1x e il 5x. Nelle generazioni attuali, questo intervallo è coperto da crop digitali del sensore principale, che offrono un buon risultato fino a 2x ma mostrano limiti evidenti tra 2,1x e 4,9x.

Con un numero di pixel molto più elevato, Apple potrebbe migliorare la resa delle immagini nei livelli intermedi di zoom, evitando l’utilizzo di una lente aggiuntiva e mantenendo una transizione più coerente. In pratica, verrebbe ampliata la gamma in cui il sensore principale può offrire un risultato credibile, lasciando all’ottica 5x il compito di completare l’esperienza di ingrandimento.

Una scelta che avvicina Apple a Samsung

Questa mossa ricorderebbe quanto già fatto da Samsung con la linea Galaxy S Ultra, che utilizza da tempo sensori ad alta risoluzione proprio per migliorare lo zoom digitale. Se confermata, segnerebbe un cambio di rotta nella filosofia fotografica di Apple, che finora ha privilegiato l’equilibrio tra qualità, semplicità e conservazione del dettaglio.

Al momento non ci sono conferme ufficiali né dettagli tecnici aggiuntivi, ma è probabile che questo sviluppo venga monitorato nei prossimi mesi, soprattutto se altri leaker o fornitori dovessero rilanciare il rumor.